Los niños comen más ultraprocesados si la madre los consumió en el embarazo

Los hábitos alimentarios de los niños no empiezan necesariamente cuando se sientan por primera vez a la mesa. Un estudio liderado por la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) apunta a que el entorno familiar y algunas rutinas pueden estar relacionados con la cantidad de alimentos ultraprocesados que consumen durante la infancia y los primeros años de la adolescencia.

La investigación, desarrollada dentro del Proyecto INMA Infancia y Medio Ambiente y publicada en BMC Public Health, señala una asociación entre un mayor consumo de ultraprocesados por parte de la madre durante el embarazo y una mayor ingesta de estos productos por sus hijos años después. El trabajo también identifica otros factores relacionados con la alimentación infantil, como el tiempo dedicado a ver la televisión, la actividad física y determinadas condiciones socioeconómicas.

Dulces y bebidas, los protagonistas

El equipo investigador analizó a 1.565 parejas de madres e hijos cuando los menores tenían alrededor de ocho años y a otras 314 cuando alcanzaban aproximadamente los 12. Las familias procedían de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell y Valencia, y sus hábitos alimentarios se estudiaron mediante cuestionarios estandarizados sobre frecuencia de consumo.

A los ocho años, los ultraprocesados representaban de media el 25,4% del total de alimentos y bebidas consumidos diariamente. Los productos dulces y las bebidas eran los principales protagonistas. A los 12 años, su peso descendía hasta el 20,2%, aunque los alimentos dulces continuaban siendo el grupo más consumido.

El estudio también detectó diferencias por sexo en la infancia. A los ocho años, los niños presentaban un consumo superior al de las niñas, una diferencia que dejó de ser estadísticamente significativa a los 12.

La televisión, otro factor asociado

Los investigadores encontraron varios elementos relacionados con una mayor presencia de ultraprocesados en la dieta. Entre los menores de ocho años, el consumo elevado aparecía asociado con un mayor consumo materno de estos productos durante el embarazo, determinadas categorías ocupacionales menos favorecidas, ser niño y dedicar más tiempo a ver la televisión.

A los 12 años, algunas de estas asociaciones se mantenían. El consumo materno durante el embarazo y el tiempo frente al televisor seguían relacionados con una mayor ingesta de ultraprocesados. En cambio, realizar más actividad física y que la madre tuviera estudios universitarios se asociaban con una menor probabilidad estadística de situarse entre los menores con un consumo más elevado.

Una asociación no significa causa

Los autores subrayan que los resultados no permiten afirmar que estos factores sean la causa directa de un mayor consumo de ultraprocesados. El estudio identifica relaciones entre determinadas características familiares y de estilo de vida y los hábitos alimentarios de los menores, pero no demuestra una relación causal.

El interés del estudio no se limita a describir qué menores consumen más ultraprocesados. Sus resultados pueden servir, según sus autores, para orientar futuras medidas de prevención adaptadas a las diferentes etapas de la infancia y la adolescencia.

Entre las posibles líneas de actuación plantean combinar la educación nutricional con el apoyo a las familias, la reducción de las desigualdades socioeconómicas y medidas destinadas a limitar la exposición de los menores a la publicidad de alimentos poco saludables.