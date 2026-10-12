El consumo diario de cacahuetes mejora la respuesta del cerebro a la insulina y favorece la memoria

Consumir una porción diaria de cacahuetes tostados sin sal y con piel puede convertirse en un aliado clave para proteger la salud cerebral durante el envejecimiento. Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Nutrición e Investigación Traslacional en Metabolismo (NUTRIM) del Centro Médico de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), y publicado en la revista Food & Function, revela que este hábito mejora de forma significativa la respuesta a la insulina en áreas clave del cerebro de adultos mayores.

La insulina no solo regula el azúcar en sangre. En el sistema nervioso actúa como una molécula de señalización vital que estimula la supervivencia de las células nerviosas y refuerza la comunicación entre ellas, procesos fundamentales para la preservación de la memoria y la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Con el paso de los años, el cerebro tiende a perder sensibilidad a la insulina, un fenómeno estrechamente vinculado al deterioro cognitivo. El ensayo clínico demostró que, tras 16 semanas de consumo diario de cacahuetes, la respuesta cerebral a la hormona mejoró en una zona específica del hemisferio derecho que engloba el giro lingual, el hipocampo, el giro parahipocampal y el cingulado posterior. "Nuestros hallazgos sugieren que una mayor sensibilidad regional a la insulina en el cerebro podría contribuir a los beneficios cognitivos del consumo de cacahuetes tostados sin sal y con piel", señala el Dr. Peter Joris, autor principal del estudio y profesor asociado en el NUTRIM.

Claves del estudio

Para llevar a cabo la investigación, se aplicó un diseño riguroso, un ensayo cruzado aleatorizado y controlado con 31 adultos mayores sanos (de entre 60 y 75 años). Los participantes consumieron 60 gramos al día (aproximadamente dos porciones) durante 16 semanas, pudiendo ingerirlos de una sola vez, repartidos a lo largo del día o incorporados a sus comidas habituales. Para la evaluación se empleó resonancia magnética con marcaje de espín arterial (ASL-MRI) junto con la administración de insulina intranasal para medir con precisión la respuesta del flujo sanguíneo cerebral.

Este trabajo da continuidad a hallazgos previos del mismo equipo, que en 2025 demostraron que esta misma intervención incrementó el flujo sanguíneo cerebral global en un 3,6 % y mejoró la memoria verbal en un 5,8 %.

¿Por qué los cacahuetes benefician al cerebro?

Los investigadores atribuyen estos efectos positivos a la densa y variada combinación de nutrientes que albergan los cacahuetes. Entre sus componentes destacan las grasas insaturadas, la fibra dietética, vitaminas, minerales y fitoquímicos bioactivos, un perfil nutricional que actúa de forma sinérgica para apoyar la salud metabólica y vascular.

Además, los cacahuetes son una excelente fuente de proteína vegetal y destacan por su alto contenido en L-arginina. Este aminoácido es un precursor fundamental del óxido nítrico, una sustancia clave en el organismo que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora el flujo de nutrientes al cerebro, facilitando así los procesos de aprendizaje y la consolidación de la memoria.

Los autores concluyen que la inclusión regular de este fruto seco en la dieta representa una estrategia nutricional sencilla y accesible para mantener la salud vascular cerebral y prevenir la pérdida de memoria asociada a la edad.