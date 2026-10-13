Alerta alimentaria "grave" por salmonela en huevos contaminados: al menos 13 intoxicados en España

Los huevos están en el origen de una alerta alimentaria que ha dejado, por el momento, al menos 13 personas intoxicadas por salmonela en España. El producto implicado procede de la producción nacional y forma parte de un lote que ya ha sido retirado del mercado. Además, su distribución ha llegado a Portugal.

La notificación figura en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), que ha clasificado el caso como "grave", la categoría de mayor nivel dentro de las cuatro que contempla esta red de seguridad alimentaria.

El origen de la alerta está en un análisis realizado el 23 de septiembre de 2026. En una muestra de huevos frescos se detecta Salmonella Enteritidis en 25 gramos de producto, pese a que la normativa exige que la bacteria esté ausente. España aparece identificada como país de origen y responsable de comunicar la incidencia.

Ante este hallazgo, las autoridades españolas han ordenado retirar los huevos afectados. Sin embargo, la distribución a otros países de la Unión Europea, incluido Portugal, amplía el alcance de la alerta.

La salmonela es una de las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria. Uno de los principales riesgos es que un alimento contaminado no tiene por qué presentar cambios en su olor o sabor, por lo que resulta difícil detectar el problema a simple vista.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), los huevos y las comidas que los contienen crudos o poco cocinados figuran entre los alimentos que pueden transmitir la bacteria. También pueden hacerlo la carne insuficientemente cocinada, especialmente la de aves de corral, los lácteos sin tratamientos que eliminen el microorganismo, el agua contaminada y las frutas y verduras crudas.

La contaminación puede producirse tanto por consumir productos afectados como por una manipulación de los alimentos sin las medidas de higiene adecuadas.

Los síntomas de la salmonelosis suelen aparecer entre las 12 y las 72 horas posteriores al consumo del alimento contaminado. La diarrea, la fiebre y el dolor abdominal son algunas de las señales más habituales y pueden confundirse con las de una gastroenteritis provocada por otros microorganismos.