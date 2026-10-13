El Comité Auditor del Reconocimiento QH evalúa las candidaturas presentadas en su XIII convocatoria

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha reunido al Comité Auditor del Sistema de Reconocimiento QH (Quality Healthcare) para analizar y valorar las candidaturas presentadas por las organizaciones asistenciales que aspiran a obtener este distintivo por primera vez, así como por aquellas que han solicitado renovar su reconocimiento o mejorar la categoría alcanzada.

En esta XIII edición del Reconocimiento QH, un total de 213 organizaciones han presentado su candidatura: 49 para obtener el sello por primera vez, 37 para mejorar su categoría y 127 para renovar el reconocimiento obtenido anteriormente. Estas cifras reflejan el interés de las organizaciones sanitarias por acreditar su compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua.

El Comité Auditor encargado de evaluar las solicitudes cuenta con representantes de entidades de referencia en el ámbito de la calidad, la gestión sanitaria y las organizaciones de pacientes: Jesús Sanz, vicepresidente de la Fundación SEDISA; Beatriz López, presidenta de la AEC; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; y Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, que analizan la documentación presentada y valoran el cumplimiento de los criterios establecidos para cada categoría. "La trayectoria del Reconocimiento QH pone de manifiesto la importancia que las organizaciones sanitarias conceden a la calidad asistencial y a la mejora continua.

"Alcanzar trece ediciones refleja el compromiso sostenido de los centros y profesionales sanitarios por avanzar en modelos de atención cada vez más exigentes, que sitúen al paciente en el centro y contribuyan a mejorar los resultados en salud", destaca Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

El Reconocimiento QH (Quality Healthcare) es un sistema que distingue el esfuerzo de las organizaciones y centros asistenciales, tanto públicos como privados, por impulsar la calidad asistencial y promover su mejora continua. Para optar a este distintivo, las organizaciones presentan su candidatura acompañada de la documentación que acredita su compromiso con la calidad.

El Comité Auditor examina las evidencias aportadas y determina el nivel de reconocimiento que corresponde a cada entidad, desde el sello QH hasta las categorías QH 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas. Actualmente, 222 entidades (que ascenderán a 247 tras la edición de 2026) cuentan ya con el sello Quality Healthcare en alguna de sus categorías. La entrega de los nuevos reconocimientos tendrá lugar el próximo 10 de noviembre en Madrid.