¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar? El cáncer detectado tras la intervención del papa León XIV

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado que el papa León XIV ha sido intervenido tras detectársele una lesión tumoral en el sistema respiratorio. El examen posterior ha ratificado el diagnóstico definitivo, el Pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, la variante más habitual dentro de los cánceres de pulmón de células no pequeñas.

Para erradicar la lesión, el equipo quirúrgico ha realizado una lobectomía videoasistida (VATS), mediante la cual han extirpado completamente el lóbulo inferior del pulmón derecho. Esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva ha permitido abordar el tumor limitando el daño en los tejidos adyacentes, lo que ha favorecido un periodo postoperatorio menos doloroso y ha facilitado una recuperación funcional mucho más rápida.





¿Qué es exactamente un adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar forma parte del grupo de los carcinomas de células no pequeñas (CPCNP) y ha representado históricamente entre el 30% y el 40% de todos los casos de cáncer de pulmón.

Esta neoplasia se origina en las células epiteliales de las glándulas productoras de mucosidad situadas en los revestimientos del árbol respiratorio y los alveolos. A diferencia de otros tipos de tumores pulmonares, el adenocarcinoma presenta un comportamiento y unas características muy diferenciadas, pues tiende a crecer en las zonas externas u orillas del pulmón. Esto hace que en etapas tempranas se manifieste en forma de un nódulo pulmonar asintomático —como el detectado inicialmente en los análisis del Santo Padre—, progresando sin provocar tos persistente ni síntomas agudos de forma inmediata.

Aunque el tabaquismo es un factor de riesgo principal, el adenocarcinoma es la neoplasia pulmonar más habitual entre personas no fumadoras, jóvenes y mujeres.

Asimismo, suele tener una tasa de desarrollo relativamente más lenta respecto a otras variantes más agresivas. Cuando se detecta de forma localizada y se consigue extirpar mediante cirugía (como la lobectomía practicada a León XIV), las expectativas de control de la enfermedad se incrementan sustancialmente.