Una de cada dos mujeres españolas afirma haber tenido su primer hijo más tarde de lo que hubiera deseado

El deseo de ser madre continúa muy presente entre las mujeres españolas. El 80% de las mujeres ya es madre o quiere serlo y el 74% considera la maternidad una meta importante en su vida. Sin embargo, entre las que ya son madres, el número ideal de hijos se sitúa en 2,4, frente a los 1,6 que tienen de media.

Esta distancia entre la maternidad deseada y la realidad es una de las principales conclusiones del Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute, cuyos resultados se presentan hoy en Madrid coincidiendo con el inicio de una nueva etapa para IVI, que evoluciona como compañía global hacia IVI Institute e IVI Fertility.

"La medicina reproductiva ha experimentado una transformación extraordinaria en las últimas décadas y la investigación y el conocimiento han sido fundamentales en ese recorrido. Pero hoy necesitamos seguir impulsando la ciencia y, al mismo tiempo, entender mejor qué está ocurriendo fuera de la consulta: qué circunstancias influyen en cuándo las mujeres pueden hacer realidad su deseo de ser madres", señala el profesor Antonio Pellicer, presidente de IVI Institute, durante la presentación.

La tendencia a retrasar la maternidad se observa en todos los países analizados, con una diferencia de entre cinco y siete años de media entre la edad considerada ideal para tener el primer hijo y la edad real. En España, además, esta distancia se refleja con mayor intensidad, ya que el 47% de las mujeres afirma haber tenido su primer hijo más tarde de lo que hubiera deseado, frente al 36% de media en los nueve países incluidos en el estudio.

Para Javier Sánchez-Prieto, CEO global de IVI Institute, el carácter internacional del estudio "nos permite comprender mejor las tendencias que trascienden nuestras fronteras y, al mismo tiempo, identificar particularidades de cada país que ayudan a ampliar nuestro conocimiento sobre la realidad actual de la fertilidad". Asimismo, destaca que "esta mirada internacional refleja también la dimensión que IVI Institute ha alcanzado hoy: una organización presente en 15 países, con más de 200 clínicas y más de 6.000 profesionales. Pero nuestro alcance va mucho más allá de estas cifras. A esa red se suman cinco centros internacionales de investigación, más de 5.000 publicaciones científicas y más de 100 bebés que nacen cada día gracias a tratamientos realizados por el grupo".

El estudio fue realizado en colaboración con GfK/NielsenIQ entre más de 24.000 mujeres de entre 19 y 49 años en nueve países (Canadá, Francia, Italia, España, Suecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos). El Barómetro constituye el primer gran hito de esta evolución y amplía el conocimiento sobre la fertilidad incorporando, junto a su dimensión clínica, las circunstancias que rodean las decisiones de las mujeres sobre la maternidad.

Las circunstancias vitales también influyen en cuándo ser madre

El estudio muestra que la decisión de cuándo tener hijos no depende de un único factor. La edad o el momento vital, tener pareja, la vivienda, la situación económica, la estabilidad laboral y las posibilidades de conciliación son algunas de las circunstancias que las mujeres tienen en cuenta a la hora de decidir cuándo ser madres.

"El Barómetro nos permite comprender mucho mejor cuándo y cómo se produce hoy la maternidad. La maternidad no depende únicamente del deseo: la edad y el momento vital, la pareja, la vivienda, la situación económica, la estabilidad laboral o la conciliación forman parte también de la realidad de las mujeres y de nuestras pacientes", explica Nicolás Naranjo, CEO de IVI Institute Iberia, Latam y Chequia.

Entre las circunstancias que las mujeres tienen en cuenta a la hora de decidir cuándo ser madres aparecen también aspectos relacionados con la conciliación y el cuidado infantil. Solo la mitad de las mujeres encuestadas afirman haber contado con suficiente flexibilidad laboral y menos de un tercio con servicios de ayuda destinados al cuidado infantil.

"Estos datos ayudan a entender que querer ser madre y encontrar el momento para serlo no siempre van de la mano. La flexibilidad laboral, el cuidado de los hijos, la vivienda, la situación económica o la estabilidad profesional forman parte también de esa decisión. Entender su peso nos permite obtener una fotografía mucho más completa de cómo viven hoy las mujeres el camino hacia la maternidad", añade Nicolás Naranjo.

Una de cada seis mujeres ha experimentado infertilidad

Junto a estas circunstancias están también las dificultades para lograr un embarazo. Una de cada seis mujeres españolas ha experimentado infertilidad en algún momento de su vida, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de mujeres. Además, alrededor de 350.000 la han experimentado en los últimos doce meses.

Cuando aparecen estas dificultades, muchas mujeres buscan ayuda sanitaria. El 25% del total de las mujeres españolas encuestadas ha consultado alguna vez a un profesional sanitario para recibir ayuda para lograr un embarazo y, entre aquellas que han experimentado infertilidad, el porcentaje asciende al 81%.

Estos resultados refuerzan la importancia de contar con información rigurosa sobre salud reproductiva antes incluso de que aparezcan dificultades para lograr un embarazo.

La experiencia de la fertilidad va más allá de lo clínico

El Barómetro muestra también que hablar de fertilidad es cada vez más natural: nueve de cada diez mujeres españolas compartirían con otras personas sus problemas de fertilidad.

Cuando las dificultades para lograr un embarazo derivan en un tratamiento, a la dimensión clínica se suma también la parte emocional. Durante el proceso, el 85% de las mujeres declara haber experimentado emociones negativas —como ansiedad, estrés o miedo al fracaso—, aunque también pueden convivir con ellas emociones positivas —como ilusión, esperanza o felicidad—, señaladas por el 54%.

En este contexto, el apoyo psicológico cobra especial importancia. El 57% considera muy importante que las clínicas de fertilidad ofrezcan apoyo psicológico durante el tratamiento. Sin embargo, solo el 48% de las mujeres que recibieron tratamiento señala que se le ofreció este tipo de apoyo.

"Un proceso de fertilidad no puede entenderse únicamente desde su dimensión clínica. También tiene implicaciones emocionales, personales, familiares y económicas. Por eso, es importante avanzar hacia una atención cada vez más integral y personalizada, capaz de entender a cada persona y acompañarla a lo largo de todo el proceso", concluye la doctora Vanessa Vergara, directora médica de IVI Institute Iberia, Latam y Chequia.

IVI Institute e IVI Fertility: un nuevo paso a partir del legado de IVI

La presentación del Barómetro coincide con el inicio de una nueva etapa para IVI, construida sobre cerca de cuatro décadas de experiencia, investigación y conocimiento en medicina reproductiva. "Este legado implica también una responsabilidad: seguir avanzando y poner todo lo que hemos aprendido al servicio de la sociedad para comprender cada vez mejor la realidad que existe alrededor de la fertilidad", señaló Javier Sánchez-Prieto, CEO de IVI Institute.

En este contexto, IVI RMA Global pasa a ser IVI Institute, dando continuidad a todo lo construido hasta ahora y reforzando su vocación de impulsar la investigación, la innovación y la generación de conocimiento en torno a la fertilidad.

Dentro de esta nueva estructura, en Europa, IVI pasa a operar como IVI Fertility, integrada en IVI Institute y dando continuidad a su actividad clínica y a la atención a los pacientes. Ambas dimensiones se complementan: IVI Institute impulsa el conocimiento, la investigación y la innovación; e IVI Fertility traslada ese conocimiento a la práctica clínica y a la experiencia de los pacientes.

El estudio permite profundizar en la realidad de la fertilidad incorporando, junto a su dimensión clínica, las circunstancias que rodean hoy el camino hacia la maternidad.

Sobre el Barómetro de la Fertilidad

El Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute es un estudio internacional realizado por GfK/NielsenIQ entre mujeres de 19 a 49 años de Canadá, Francia, Italia, España, Suecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. En total se realizaron más de 24.000 entrevistas. En España, el estudio cuenta con una muestra de 3.021 mujeres representativa a nivel nacional.

Sobre IVI Institute

IVI Institute es la institución líder mundial en medicina reproductiva. Reúne clínicas de fertilidad de primer nivel y conocimientos especializados para impulsar el futuro de la atención a la fertilidad en todo el mundo. Con más de 100 bebés que nacen cada día gracias a tratamientos realizados por el grupo y más de 200 centros repartidos por 15 países —entre los que se incluyen las clínicas IVI Fertility, Everleap Fertility, LIVIO, Create Fertility y TRIO, entre otras marcas—, IVI Institute promueve la innovación, amplía el conocimiento y mejora los resultados para las pacientes de todo el mundo a través de una investigación pionera, la colaboración y unos rigurosos estándares clínicos.