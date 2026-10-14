Descubren el posible origen del cáncer infantil

Un equipo de investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, ha identificado un posible mecanismo hasta ahora desconocido relacionado con el desarrollo del cáncer infantil: la presencia de anticuerpos anormales que atacan a proteínas encargadas de reparar el ADN.

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Immunology, ha descubierto que los niños con distintos tipos de cáncer presentan niveles elevados de estos autoanticuerpos, capaces de reconocer proteínas del propio organismo. Los investigadores también han comprobado que pueden penetrar en células vivas y unirse a proteínas esenciales para la reparación del material genético, llegando a inhibir su actividad.

"Demostramos que muchos niños con diversos tipos de cáncer tienen anticuerpos contra algunas de sus propias proteínas de reparación del ADN", explica Ola Myklebost, autor principal de la investigación y profesor emérito de oncología molecular en la Universidad de Bergen.

Ocho veces más probabilidades

Para estudiar este fenómeno, los científicos analizaron muestras de tumores y sangre de 175 adultos y niños con sarcomas o leucemia linfoblástica aguda, que compararon con muestras de personas sanas.

Los resultados revelaron que los pacientes de entre dos y 19 años con cáncer infantil presentaban una cantidad considerablemente mayor de anticuerpos de la clase IgG dirigidos contra proteínas implicadas en la reparación del ADN que los adultos jóvenes y las personas mayores.

Entre las principales proteínas identificadas figuran RAD52, NUMA1, ALKBH7, APBB1, UNG y MGMT. Estas participan en distintos procesos relacionados con el mantenimiento del material genético y la respuesta ante sus daños.

Los investigadores quisieron comprobar, además, si los anticuerpos podían aparecer antes del diagnóstico. Para ello recurrieron a muestras de sangre de 59 niños que habían participado en dos estudios británicos de seguimiento a largo plazo: el Estudio Longitudinal de Padres e Hijos de Avon y el proyecto Nacidos en Bradford.

La mitad de estos niños desarrolló cáncer años después de la extracción de las muestras, antes de cumplir los 30 años, mientras que la otra mitad no padeció la enfermedad.

Aunque se trata de una muestra reducida, los resultados apuntaron a una diferencia relevante: los niños que desarrollaron cáncer tenían aproximadamente ocho veces más probabilidades de presentar anticuerpos contra al menos una proteína esencial para la reparación del ADN. De media, la extracción de sangre se había realizado seis años antes de la aparición del cáncer.

Cómo podrían favorecer la aparición de tumores

Los cánceres infantiles presentan características diferentes de los que afectan a los adultos. En general, los niños han tenido menos tiempo para acumular daños en el ADN derivados del envejecimiento, el estilo de vida o la exposición a factores ambientales. Además, muchos de estos tumores se originan en células inmaduras, como las células madre o progenitoras.

Los autores plantean que los autoanticuerpos podrían interferir en los mecanismos que mantienen la integridad del material genético. Al penetrar en las células y unirse a las proteínas de reparación, podrían bloquearlas o reducir su actividad, dificultando la corrección de los errores que se producen en el ADN.

Si estos mecanismos de reparación dejan de funcionar correctamente, podrían acumularse daños que favorezcan la aparición de células tumorales.

En experimentos posteriores, el equipo comprobó que los anticuerpos podían entrar en células vivas, especialmente durante la fase en la que estas terminan de crecer y se preparan para dividirse. Una vez dentro, parecían concentrarse en una estructura celular conocida como orgánulo TIGER, relacionada con la producción y modificación de proteínas.

Los investigadores consideran que estos resultados proporcionan un mecanismo posible para explicar cómo los autoanticuerpos podrían contribuir al daño celular asociado al desarrollo del cáncer. Sin embargo, todavía deben demostrar que son los responsables directos de la aparición de los tumores.

Un posible avance en la detección precoz

El descubrimiento plantea la posibilidad de desarrollar en el futuro pruebas para identificar a niños con una predisposición autoinmune que pudiera estar relacionada con determinados cánceres. No obstante, el estudio no demuestra que estos anticuerpos causen cáncer ni que exista ya una prueba de detección validada para la población infantil.

El equipo continúa investigando cómo afectan estos anticuerpos a la reparación del ADN en células cultivadas. Su objetivo es avanzar en la comprobación de la hipótesis y determinar si pueden contribuir directamente al desarrollo de tumores.

Myklebost señala que los investigadores esperan estudiar también los glóbulos blancos que producen estos autoanticuerpos y comprobar sus posibles efectos en modelos animales.