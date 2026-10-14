La técnica española con la que han operado al Papa León XIV: una sola incisión de tres centímetros

El papa León XIV ha sido operado mediante una técnica de cirugía torácica mínimamente invasiva desarrollada por el cirujano gallego Diego González Rivas. El médico ha confirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales que el equipo del Hospital Gemelli de Roma ha empleado el procedimiento Uniportal VATS, que permite intervenir a través de una única incisión de unos tres centímetros.

González Rivas ha celebrado tanto la evolución del pontífice como la utilización de una técnica que desarrolló en La Coruña en 2010 y que, según ha explicado, se ha extendido ya a 146 países. "El Papa ya está operado, se encuentra en la planta sin apenas dolor y con muy buena recuperación", ha señalado en la video.

Confimado: El Papa ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS. Marca España en el Vaticano pic.twitter.com/qHreJ8SQ2h — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) October 14, 2026

El cirujano ha destacado que el procedimiento busca reducir al mínimo la invasión quirúrgica. "Es una satisfacción para todos que el Papa se encuentre bien y sobre todo que la técnica sea lo menos invasiva posible", ha afirmado. La intervención ha sido realizada por el equipo médico del centro hospitalario italiano, una circunstancia que también ha querido poner en valor.

"Muy orgulloso, muy contento de que haya sido el equipo de Gemelli quien haya realizado la operación", ha manifestado González Rivas, que ha calificado a sus integrantes de "grandes amigos y excelentes profesionales". El médico ha concluido su mensaje con una reivindicación del origen español de la técnica: "Marca España en el Vaticano".

Una operación a través de una sola incisión

La Uniportal VATS (siglas en inglés de cirugía torácica videoasistida uniportal) permite acceder al tórax mediante una única abertura, por la que se introducen una cámara y los instrumentos quirúrgicos necesarios para la intervención. A diferencia de los abordajes que requieren varias incisiones, este procedimiento concentra el acceso quirúrgico en un único punto.

La técnica desarrollada por González Rivas se enmarca en la cirugía mínimamente invasiva, cuyo objetivo es reducir el traumatismo sobre los tejidos. Entre sus posibles ventajas se encuentran un menor dolor posoperatorio y una recuperación más favorable, aunque la evolución depende de las características de cada paciente y de la complejidad de la operación.

El cirujano gallego ha impulsado la difusión internacional de este método durante los últimos años mediante su aplicación y la formación de profesionales de distintos países. En su mensaje sobre la intervención del Papa, ha subrayado que el procedimiento se utiliza ya en 146 países.

El Papa fue operado en el Hospital Gemelli de Roma

La intervención de León XIV tuvo lugar el martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Según la información facilitada por el Vaticano, la operación concluyó con éxito y dentro del plazo previsto, tras lo que el pontífice regresó a su habitación.

Durante la cirugía se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y un examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha señalado que el periodo de recuperación posoperatoria previsto en el hospital sería de aproximadamente una semana.