Los alimentos que acabarán con tus ojeras y que nadie te ha contado

Las ojeras son la pesadilla de muchas personas que buscan lucir un rostro luminoso sobre todo en la zona del contorno de los ojos. Pese a lo que habitualmente se piensa, no siempre el cansancio está detrás de las ojeras. Desde la perspectiva dermatológica, existen tres tipologías principales, las ojeras vasculares, que suelen tener una coloración azul, morada o violácea, las ojeras pigmentarias, marrones o negras y las ojeras estructurales o con surco, que son sombreadas.

Mientras que las primeras responden a un problema de microcirculación sanguínea o congestión linfática, las segundas se producen por una acumulación de melanina y empeoran con el tabaco y la falta de descanso. Por último, las estructurales presentan más un problema de volumen y luz y suelen aparecer como consecuencia de la pérdida de la grasa periorbitaria y colágeno.

Si bien desde la nutricosmética no se puede decir que el problema desaparezca por completo, no es menos cierto que nuestra alimentación puede ayudar, y mucho, a mejorar la calidad de la pared vascular y la síntesis de tejidos.

Los alimentos que desinflaman la mirada

Las uvas rojas y moradas son la fuente principal de resveratrol y actúan como potentes flebotónicos, mejorando el retorno venoso periférico. Este mismo nutriente lo encontramos también en el vino tinto, los frutos rojos como arándanos, moras y frambuesas, los frutos secos y frutas como la ciruela.

Además, el colágeno hidrolizado, si se combina con el silicio orgánico, es una potente ayuda para mantener la densidad dérmica del contorno de ojos, retrasando el hundimiento de la zona periorbital. El colágeno es una proteína que sirve como tejido conectivo en todo nuestro organismo y su producción empieza a decaer en torno a los 35 años. La ingesta de huesos y cartílagos (caldo de huesos), pescados con piel (sardinas, salmón), carne de ave y huevos (especialmente la clara y la membrana interna), son un aporte directo mientras que las legumbres (garbanzos, lentejas), frutos secos (altos en lisina) y espirulina, si bien no contienen colágeno, aportan los aminoácidos necesarios para que el cuerpo lo sintetice.

La suplementación, método más efectivo

A diferencia del colágeno de los alimentos que requiere una digestión compleja, Colacell Antiox de MundoNatural aporta péptidos bioactivos de colágeno hidrolizado puro. Al tener un peso molecular minúsculo, se absorbe de forma casi inmediata en el torrente sanguíneo. Estos péptidos viajan hasta los fibroblastos (las células de la piel) y actúan como una "señal genética" que les ordena reactivarse y fabricar más colágeno y elastina propios. Además, contiene los cofactores indispensables para la producción de colágeno endógeno, como son la vitamina C y el silicio orgánico.