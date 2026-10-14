Los tres pasos básicos para frenar el envejecimiento de la piel, según los expertos

El director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), Miguel Sánchez Viera, señala que, aunque el paso del tiempo provoca cambios que no se pueden evitar, existen hábitos y tratamientos que permiten reducir el daño y mantener la piel en mejores condiciones.

La edad, la genética y el exposoma —el conjunto de factores ambientales y hábitos que influyen en el organismo— condicionan cómo envejece la piel y qué cuidados necesita. Así lo explica el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), que insiste en la importancia de mantener una rutina constante en lugar de intentar reparar en poco tiempo los daños acumulados durante años.

"Entrenar la piel consiste en cuidarla de forma constante, no en intentar corregir en poco tiempo el daño acumulado durante años", afirma el especialista, que recomienda adoptar hábitos adecuados desde edades tempranas y adaptarlos a las necesidades de cada persona y a su entorno.

Una rutina de tres pasos

La base de una rutina eficaz debe incluir tres pasos: una limpieza suave, una hidratación adaptada al tipo de piel y una protección solar de amplio espectro con SPF 50. A partir de ahí, pueden añadirse progresivamente productos específicos para tratar determinadas necesidades, siempre teniendo en cuenta la tolerancia individual.

Los limpiadores deben respetar la barrera cutánea y el microbioma de la piel, mientras que la hidratación ha de mantenerse de forma regular. La protección frente al sol también debe reforzarse con medidas como buscar la sombra y utilizar ropa adecuada y sombrero cuando sea necesario. A estos cuidados se suman una alimentación variada, un descanso suficiente y evitar el tabaco.

Entre los tratamientos tópicos, los retinoides destacan por la evidencia disponible para mejorar algunos signos del fotoenvejecimiento, como las líneas finas, la textura irregular y las alteraciones de la pigmentación. Sin embargo, deben introducirse poco a poco y según la tolerancia de cada piel. El especialista también aconseja evitar la incorporación simultánea de varios productos nuevos.

"No necesitamos diez productos, sino saber qué utilizamos, para qué lo utilizamos y con qué frecuencia", advierte Sánchez Viera. La irritación, la descamación persistente o la sensación de quemazón pueden indicar que la rutina es demasiado agresiva, por lo que recomienda consultar con un dermatólogo ante estos síntomas.

Los cuidados deben adaptarse a cada etapa

Las necesidades de la piel cambian con los años. A los 30, 50 o 60 años, los procesos de renovación epidérmica, la hidratación, el colágeno y la elasticidad no son iguales. No obstante, la edad por sí sola no determina el estado de la piel, ya que también intervienen la herencia genética y las condiciones ambientales.

Por este motivo, dos personas de la misma edad pueden necesitar cuidados diferentes. Una persona de 50 años con una buena predisposición genética, poca exposición a factores ambientales dañinos y una alimentación saludable puede presentar necesidades distintas a las de otra que haya acumulado una exposición solar intensa, tenga la piel clara y presente pecas y cabello pelirrojo.

Los cambios hormonales también influyen en el envejecimiento cutáneo. En las mujeres, la disminución de estrógenos durante la menopausia puede favorecer la sequedad y modificar el grosor y la firmeza de la piel. Por ello, la rutina debe ajustarse no solo a la edad, sino también a la genética, el exposoma, el estado de la piel y la tolerancia a los productos, con revisiones a medida que cambien estas condiciones.

Los tratamientos dermatológicos

Con el paso de los años pueden valorarse diferentes procedimientos dermatológicos, siempre después de una evaluación profesional. Entre las opciones se encuentran las microinfiltraciones de ácido hialurónico con efecto booster y distintas terapias láser, destinadas a estimular la producción de colágeno y favorecer la regeneración de la superficie cutánea.

La elección del tratamiento debe depender de las características de cada piel y de los objetivos que se persigan, sin recurrir a procedimientos innecesarios. "Cumplir años implica que la piel cambie. El objetivo es reducir el daño evitable, respetar la función barrera y tratar aquello que realmente lo necesite. No podemos detener el paso del tiempo, pero sí cuidar mejor nuestra piel durante ese recorrido", concluye Sánchez Viera.