Un estudio analiza cómo reducir las crisis de agitación en pacientes de salud mental mediante la comunicación

Un equipo de profesionales del Consorcio Hospitalario Provincial Universitario de Castellón ha investigado el uso de la desescalada verbal para abordar las crisis de agitación en pacientes ingresados y favorecer alternativas menos restrictivas a la contención mecánica.

La investigación, desarrollada por profesionales de la Unidad de Hospitalización de Corta Estancia de Salud Mental, estudia cómo las técnicas de comunicación pueden ayudar a controlar estos episodios y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente. Según ha informado la Generalidad en un comunicado, el trabajo se ha publicado en la revista científica internacional BMC Nursing y forma parte de la tesis doctoral de su primera autora, la enfermera especialista en Salud Mental María Vicenta Lucas.

El estudio examina los factores clínicos y sociodemográficos relacionados con los episodios de agitación, así como las intervenciones que lleva a cabo el personal de enfermería para hacer frente a estas situaciones.

La desescalada verbal se basa en la comunicación y la relación terapéutica para reducir la tensión y ayudar al paciente a recuperar la calma. Su aplicación permite intervenir de manera temprana mediante estrategias orientadas a generar confianza y garantizar la seguridad, siempre que las circunstancias lo permitan.

Los episodios de agitación

La investigación aborda los episodios de agitación psicomotriz, caracterizados por un estado de inquietud física y emocional intensa que puede manifestarse a través de nerviosismo, irritabilidad, movimientos excesivos o alteraciones de la conducta.

Durante once meses, el equipo analizó 714 intervenciones de desescalada verbal realizadas a 165 pacientes. Para ello, tuvo en cuenta el grado de agitación, las actuaciones aplicadas por los profesionales y distintas características clínicas y sociodemográficas de las personas atendidas.

Los investigadores estudiaron la relación entre estas variables y las características de los episodios, con el fin de identificar factores asociados a su aparición y a las intervenciones empleadas para abordarlos. Los resultados reflejan asociaciones entre determinadas características clínicas y sociodemográficas de los pacientes y los episodios de agitación.

"Estos hallazgos aportan información que puede ayudar a comprender mejor las circunstancias en las que se producen estas situaciones y orientar la respuesta asistencial", ha señalado Lucas.

El conocimiento de estos factores puede contribuir a seleccionar las estrategias más apropiadas en cada caso, teniendo en cuenta tanto el estado clínico del paciente como sus necesidades individuales.

La comunicación como herramienta

La desescalada verbal es una de las herramientas que utiliza el personal de enfermería para intervenir ante situaciones de agitación. Su aplicación exige evaluar el estado del paciente, establecer una comunicación adecuada y ajustar la actuación a la evolución de cada episodio.

Entre las técnicas empleadas figuran la escucha activa, el uso de un tono de voz tranquilo, la reducción de estímulos que puedan incrementar la tensión y la creación de un entorno seguro que favorezca la confianza.