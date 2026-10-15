Identifican dos proteínas clave en el desarrollo de trastornos autoinflamatorios

La muerte inflamatoria de los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco que forma parte del sistema inmunitario, puede contribuir al desarrollo del síndrome periódico asociado a la criopirina (CAPS), un grupo de trastornos autoinflamatorios poco frecuentes. Investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han identificado los mecanismos celulares implicados en este proceso en un estudio publicado en la revista Science Signaling.

El trabajo, que combina experimentos con modelos de ratón y análisis de células de pacientes, explica cómo determinadas proteínas favorecen la respuesta inflamatoria y señala una posible nueva vía para investigar tratamientos contra esta enfermedad.

El síndrome CAPS está relacionado con mutaciones en el gen NLRP3, que participa en la formación de los inflamasomas, estructuras moleculares que activan la respuesta inflamatoria. En condiciones normales, el organismo cuenta con mecanismos que mantienen bajo control su actividad. Sin embargo, las alteraciones de este gen pueden provocar una activación excesiva de los inflamasomas y desencadenar una inflamación sistémica de intensidad variable.

Los pacientes con CAPS suelen presentar niveles elevados de neutrófilos en la sangre y los tejidos. Estas células inmunitarias se han convertido en objeto de estudio para comprender cómo las mutaciones de NLRP3 contribuyen al desarrollo de la enfermedad.

Dos proteínas que agravan la respuesta

Para investigar este mecanismo, los científicos analizaron mediante citometría de masas las células inmunitarias de seis pacientes con CAPS y seis personas sanas. Los resultados mostraron que los neutrófilos de los pacientes expresaban cantidades inusualmente altas de una citocina que desempeña un papel importante en la inflamación.

Los investigadores también estudiaron ratones cuyos neutrófilos presentaban mutaciones en NLRP3 similares a las observadas en los pacientes. Mediante experimentos de deleción génica, identificaron la participación de dos proteínas, la gasdermina D y la gasdermina E, en el agravamiento de la respuesta autoinflamatoria.

Según el estudio, ambas proteínas forman cúmulos en la membrana plasmática de los neutrófilos. Estas estructuras facilitan la liberación y favorecen la piroptosis, una forma regulada de muerte celular que provoca una intensa respuesta inflamatoria.

Nueva diana terapéutica

Los autores concluyen que la acción conjunta de las gasderminas D y E refuerza la actividad del inflamasoma NLRP3 y favorece la secreción, la muerte celular y la autoinflamación.

Estos resultados ayudan a explicar cómo las mutaciones de NLRP3 pueden impulsar el síndrome CAPS a través de los neutrófilos. Además, abren una posible vía para investigar nuevos tratamientos dirigidos a este mecanismo, aunque todavía será necesario determinar si intervenir sobre estas proteínas puede resultar eficaz y seguro en los pacientes.