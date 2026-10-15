La Fundación Jiménez Díaz repite por cuarto año como hospital más eficiente de Madrid en un estudio de la UNED

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha dado a conocer los resultados de la cuarta edición del Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria, un estudio que analiza la eficiencia de los ocho centros de referencia del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que conforman el denominado grupo de hospitales de alta complejidad. Por cuarto año consecutivo, la Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse en primera posición.

El estudio, elaborado por el profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, Pedro Cortiñas, se ha realizado a partir del análisis de dos indicadores: el Indicador de Gestión, que estudia la eficiencia en términos económicos; y el Indicador de Eficiencia Asistencial, que mide la eficiencia desde el punto de vista asistencial.

Los resultados de esta cuarta edición sitúan de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, único hospital de referencia del Sermas con un modelo de gestión mixta, como el hospital de alta complejidad más eficiente del Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria, con un valor de 1,71. Le siguen, por orden, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario La Princesa, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Universitario 12 de Octubre.

El Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria 2026 de la UNED es una continuación del índice elaborado previamente en los años 2016, 2019 y 2022. La información utilizada para elaborar este análisis es relativa al año 2024, último del que se dispone de información para todos los hospitales, y ha sido extraída de las memorias de los centros y del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud.

"La cuarta edición del Cuadrante confirma que la eficiencia hospitalaria no responde únicamente al volumen de recursos disponibles, sino también a cómo se organizan y gestionan. La Fundación Jiménez Díaz mantiene un comportamiento especialmente sólido porque combina los mejores resultados económicos con unos indicadores asistenciales igualmente destacados, algo que ningún otro hospital del grupo consigue de forma simultánea", afirmó Pedro Cortiñas a Servimedia como responsable del estudio.

Eficiencia económica

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a destacar en el análisis del Indicador de Gestión, que evalúa la eficiencia económica de los hospitales analizados. Con una puntuación de 1,80, el centro obtiene el mejor resultado del estudio. Junto al Hospital Universitario La Princesa (0,28), son los dos centros que registran valores positivos en este indicador. A continuación, se sitúan el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, La Paz, el Clínico San Carlos y el Gregorio Marañón.

El Indicador de Gestión analiza cuatro ratios diferentes para medir la eficiencia económica de los ocho hospitales de alta complejidad del Servicio Madrileño de Salud: gastos corrientes - pacientes (eficiencia del gasto corriente), gastos totales - pacientes (eficiencia del gasto total), ratio pacientes - personal (eficiencia de la plantilla) y gastos de personal - personal (reconocimiento de la plantilla).

Para calcular el indicador se aplica un método factorial que asigna los pesos a cada ratio y extrae sus valores latentes, teniendo en cuenta las correlaciones y eliminándolas del peso final. El análisis incorpora una estimación del margen de mejora existente en el conjunto del sistema. Aplicando la metodología DEA (Análisis Envolvente de Datos), el estudio estima un margen medio de mejora de la eficiencia del 41,85% para el conjunto de los hospitales de alta complejidad analizados, tomando como referencia los niveles alcanzados por la Fundación Jiménez Díaz.

En el ámbito asistencial, la Fundación Jiménez Díaz obtiene también la puntuación más elevada del Indicador de Eficiencia Asistencial, con un valor de 1,62. El análisis sitúa a continuación al Hospital Gregorio Marañón, La Paz y Puerta de Hierro, que también registran valores positivos en este indicador.

Para elaborar este indicador se ha combinado una ponderación simple de las variables con un análisis factorial. En este apartado, la Fundación Jiménez Díaz obtiene el mejor resultado en cinco de los seis parámetros evaluados, mientras que el Hospital General Universitario Gregorio Marañón obtiene un mejor resultado en el indicador de mortalidad ajustada (RME).