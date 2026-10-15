Advierten del peligro de los parques infantiles con caucho por la presencia de sustancias tóxicas

Ecologistas en Acción ha reclamado la retirada de los suelos de caucho sintético y neumáticos reciclados de parques infantiles, patios escolares y zonas deportivas por los riesgos que, según advierte, pueden representar para la salud y el medio ambiente. La organización ha presentado este miércoles la campaña Parques con Salud, con la que pretende acelerar la sustitución de estos materiales por alternativas naturales y evitar que los menores sigan expuestos a sustancias potencialmente perjudiciales.

La iniciativa pone el foco en la composición de estas superficies, que pueden contener plastificantes, retardantes de llama, resinas, colorantes y metales pesados. Según la organización ecologista, algunos de estos compuestos están identificados como disruptores endocrinos y otros presentan propiedades potencialmente cancerígenas. La exposición podría producirse mediante el contacto con la piel, la inhalación de sustancias liberadas por el material o la ingestión accidental de pequeñas partículas.

La campaña reclama que las administraciones apliquen el principio de precaución y comiencen a retirar estos pavimentos, especialmente en las zonas más deterioradas y con mayor intensidad de uso. Aunque la normativa europea contempla la prohibición del relleno granular de caucho en determinadas aplicaciones a partir del 17 de octubre de 2031, Ecologistas en Acción considera que no es necesario esperar hasta entonces para actuar.

El CSIC alerta de los posibles efectos sobre la salud infantil

La preocupación por estos pavimentos también alcanza al ámbito científico. Los suelos de caucho reciclado, utilizados en parques infantiles por su capacidad para amortiguar los golpes y por el aprovechamiento de neumáticos desechados, contienen una mezcla de materiales y aditivos químicos que puede incluir metales pesados y otros compuestos potencialmente perjudiciales.

Con el paso del tiempo, la radiación solar, la humedad y el desgaste favorecen la degradación del caucho y la liberación de partículas y sustancias al aire, al agua y al suelo. La exposición a estos elementos preocupa por las posibles consecuencias que puede tener a largo plazo, especialmente en los menores, que pasan tiempo jugando a ras del suelo y pueden entrar en contacto con las partículas a través de la piel, la inhalación o la ingestión accidental.

La composición de las superficies, los productos empleados para aglutinar el caucho y los colorantes utilizados son algunos de los factores que se tienen en cuenta al evaluar su seguridad. La Unión Europea prevé restringir el uso de determinados rellenos de caucho en 2031, aunque Ecologistas en Acción reclama adelantar su retirada y sustituirlos por alternativas naturales.

Un problema que afecta también al medio ambiente

Ecologistas en Acción sostiene que los riesgos de estos pavimentos no se limitan a la salud humana. La degradación del caucho y la acción de la lluvia pueden favorecer la liberación de compuestos químicos que llegan al subsuelo y a las aguas cercanas, con el consiguiente impacto ambiental.

Las altas temperaturas también constituyen un motivo de preocupación. Según la campaña, estos pavimentos acumulan calor y pueden elevar la temperatura de las zonas de juego durante los meses de verano. Frente a ellos, la organización propone recuperar superficies naturales y combinarlas con arbolado para crear espacios más agradables ante el aumento de las olas de calor.

Entre las alternativas planteadas figuran la hierba, la arena, la tierra, la madera y la gravilla, además de otras soluciones que puedan garantizar la accesibilidad y la seguridad ante las caídas. La elección de cada material, subraya la iniciativa, debe contar con la supervisión de personal técnico competente.

Una campaña para acelerar la retirada

Bajo el lema "¡Hay que quitarlos cuanto antes!", Parques con Salud pretende movilizar a ciudadanos, ayuntamientos y responsables educativos para identificar las zonas en las que se utilizan estos pavimentos y promover su sustitución.

La iniciativa arranca con un proyecto piloto en Cantabria. El municipio de Puente Viesgo se ha comprometido a sustituir progresivamente los suelos de caucho, comenzando por aquellos que se encuentran en peor estado o soportan un mayor uso. El Ayuntamiento prevé recurrir a alternativas naturales, siempre que se mantengan las condiciones necesarias de seguridad y accesibilidad.

La campaña también contempla un mapeo ciudadano para localizar estos pavimentos y recopilar información sobre su estado y ubicación. A partir de esta experiencia, Ecologistas en Acción pretende extender la iniciativa a otros municipios españoles.

La organización considera que las administraciones pueden anticiparse a los plazos europeos y empezar a reducir la presencia de estos materiales en los espacios frecuentados por menores. Su propuesta es sustituirlos progresivamente por superficies naturales y evitar que la retirada quede aplazada hasta 2031.