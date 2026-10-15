¿Te cuesta perder peso? Puede que el problema esté en la hora en que cenas

Muchos de los procesos vitales de nuestro cuerpo, como la temperatura, la digestión y la secreción de hormonas, siguen ciclos estrictos de 24 horas. Por esta razón, el cuerpo no procesa igual un mismo alimento por la mañana que por la noche.

Durante el día, el organismo está preparado para digerir, absorber y aprovechar los nutrientes y, por la noche, dedica buena parte de sus recursos a reparar tejidos y realizar mantenimiento celular, por lo que retrasar la cena obliga al cuerpo a lidiar con una digestión cuando sus sistemas de regulación ya están perdiendo eficiencia.

Las investigaciones respaldan esta teoría. Un célebre estudio publicado en el International Journal of Obesity ha demostrado que, dentro de un mismo programa de pérdida de peso y consumiendo idénticas calorías, las personas que hacían su comida principal más tarde perdían significativamente menos peso y mostraban un peor perfil metabólico que los comedores tempranos.

Esto no significa que el horario pese más que la calidad de la dieta, pero sí que puede modificar la respuesta del organismo. A medida que anochece, el cerebro produce melatonina, la hormona que favorece el sueño y envía al resto de órganos la señal de reducir la actividad. Uno de ellos es el páncreas, encargado de producir insulina, la hormona que permite que la glucosa pase de la sangre a los tejidos para utilizarse como fuente de energía.

Además, cenar mucho y tarde también puede afectar al descanso, y dormir mal se relaciona con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiometabólicas.

Claves para que las cenas no nos pesen de más

La crononutrición defiende que la cena debe ser ligera, temprana y estar alineada con la caída del sol para respetar el descenso natural de la actividad metabólica nocturna.

Los tres pilares fundamentales que establece esta disciplina respecto a la última comida del día son cenar al menos dos horas antes de irse a la cama y, si puede ser, sincronizarlo con la caída del sol, priorizar las proteínas magras y las verduras y reducir la ingesta de carbohidratos refinados y grasas.

Si existe, además, resistencia a perder peso, la suplementación puede ser una ayuda imprescindible para empezar a controlar los horarios y las ingestas. En este sentido, el suplemento Simbioline Quemagrass de Mundo Natural actúa principalmente como un optimizador del metabolismo y un apoyo saciante dentro de un programa de pérdida de peso. A diferencia de otros quemagrasas basados puramente en estimulantes como la cafeína, este producto combina extractos vegetales, aminoácidos y minerales dirigidos a regular la glucosa y la función tiroidea.