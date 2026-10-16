Así llegan las señales inflamatorias de la cirrosis al cerebro para dañarlo

Investigadores valencianos han identificado un mecanismo que relaciona la inflamación asociada a la cirrosis hepática con el deterioro cognitivo. El estudio, liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y la Universidad de Valencia (UV), en colaboración con el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), revela cómo unas pequeñas estructuras presentes en la sangre pueden transportar señales inflamatorias hasta el cerebro.

Los resultados, publicados en la revista Journal of Neuroinflammation, apuntan a las vesículas extracelulares como posibles herramientas para desarrollar nuevos biomarcadores y tratamientos. Además, los investigadores comprobaron que la rifaximina modifica estas estructuras y elimina su capacidad de provocar los efectos observados en el modelo experimental empleado.

La investigación se centra en la encefalopatía hepática mínima, una complicación neuropsiquiátrica que afecta a entre el 30% y el 40% de los pacientes con cirrosis hepática. Aunque sus manifestaciones pueden pasar desapercibidas, esta alteración provoca cambios en la atención, la memoria de trabajo, la velocidad psicomotora y la capacidad para realizar movimientos precisos.

Hasta ahora se conocía la relación entre la cirrosis, la inflamación sistémica y el deterioro cerebral, así como la eficacia clínica de la rifaximina. Sin embargo, no estaba completamente aclarado cómo llegaban las señales inflamatorias hasta el cerebro. La doctora Carmina Montoliu Félix, coordinadora del Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico de INCLIVA y la UV e investigadora principal del estudio, explica que el trabajo ha permitido identificar el papel de las vesículas extracelulares en ese proceso.

Señales inflamatorias

Para estudiar su función, los investigadores aislaron vesículas extracelulares de la sangre de personas sanas y de pacientes con cirrosis, tanto con encefalopatía hepática mínima como sin ella. También analizaron muestras de pacientes tratados y no tratados con rifaximina.

Posteriormente, administraron las vesículas a ratas sanas para comprobar sus efectos. Los resultados mostraron que únicamente las procedentes de pacientes con encefalopatía hepática mínima provocaron neuroinflamación y deterioro cognitivo en el modelo experimental.

Estas estructuras actúan como vehículos capaces de transportar diferentes moléculas entre células. En este caso, los resultados indican que pueden trasladar señales relacionadas con la inflamación hasta el cerebro y contribuir a alterar su funcionamiento.