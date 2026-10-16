Descubren que la presión en los tumores puede matar a las células cancerosas

La presión física dentro de los tumores podría convertirse en una pieza clave para comprender por qué algunos cánceres se propagan y otros no. Investigadores de la Academia China de Ciencias en Shanghái han descubierto que el confinamiento mecánico prolongado puede desencadenar la muerte de las células cancerosas y frenar su capacidad de producir metástasis.

El estudio, publicado en la revista Developmental Cell, de Cell Press, analiza cómo responden las células tumorales cuando quedan atrapadas en espacios reducidos y sometidas a una presión sostenida. Los resultados podrían ayudar a identificar biomarcadores para predecir qué tumores tienen mayor riesgo de extenderse y abrir nuevas vías para investigar tratamientos contra la metástasis.

A medida que los tumores sólidos crecen, sus células proliferan y se desplazan por espacios cada vez más estrechos. En ese entorno, la presión mecánica aumenta y obliga a las células cancerosas a adaptarse para sobrevivir y continuar migrando.

El equipo descubrió que esta presión no actúa únicamente como una barrera física. Cuando el confinamiento se prolonga, las células pueden interpretar el estrés mecánico como una señal que activa la necroptosis, una forma de muerte celular programada.

Liming Sun, coautor de la investigación, explica que muchos estudios anteriores se habían centrado en cómo las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar, mientras que se había investigado menos qué les sucede cuando permanecen sometidas a una presión mecánica constante.

Transición mesenquimal-ameboide

Los investigadores se centraron en la transición mesenquimal-ameboide (TMA), un proceso por el que las células cambian su forma de desplazarse. Pasan de un movimiento alargado y dependiente de la adhesión a otro más deformable, que les permite adaptarse con rapidez a las barreras físicas y atravesar espacios reducidos.

Esta capacidad de adaptación puede facilitar la migración de las células tumorales. Sin embargo, los resultados del estudio indican que, cuando el confinamiento mecánico se mantiene durante demasiado tiempo, también puede desencadenar una respuesta que acaba con ellas.

El estudio también identifica un posible papel de la proteína MLKL, implicada en la activación de la necroptosis en respuesta al estrés mecánico. Los investigadores plantean que sus niveles podrían servir como biomarcador para estimar el riesgo de metástasis: los tumores con menor cantidad de esta proteína podrían tener más probabilidades de propagarse.

Además, los resultados sugieren que combinar tratamientos contra el cáncer con estrategias dirigidas a activar la necroptosis podría reforzar la capacidad del organismo para frenar la progresión tumoral.