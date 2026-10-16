El alimento que evitará que tu bebé sufra cólicos si estás embarazada

Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el Hospital Infantil de Boston y el Instituto de Atención Médica Harvard Pilgrim han observado que los bebés cuyas madres siguieron una dieta de estilo mediterráneo durante el embarazo presentaron un menor riesgo de padecer cólicos y eccema.

El estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, también encontró una asociación entre el consumo habitual de marisco durante la gestación y una menor probabilidad de que los bebés desarrollaran ambas afecciones.

Los investigadores analizaron los datos de más de 1.300 mujeres embarazadas que participaron en el proyecto Project Viva en el este de Massachusetts entre abril de 1999 y noviembre de 2002. Las participantes completaron cuestionarios sobre sus hábitos alimentarios, que permitieron evaluar la calidad de su dieta y su potencial inflamatorio. Los resultados mostraron que el 26% de los bebés estudiados padecía cólicos y que el 5% presentaba tanto cólicos como eccema.

Según el análisis, cada punto adicional en la escala de adherencia a la dieta mediterránea se relacionó con una reducción del 15% en el riesgo de que los bebés presentaran ambas afecciones. Por el contrario, cada punto adicional en el índice de inflamación de la dieta se asoció con un aumento del riesgo del 34%.

El consumo de marisco

Los investigadores también estudiaron la relación entre el consumo de alimentos que pueden provocar alergias, como el pescado y el marisco, los frutos secos, los huevos y los lácteos, y la aparición de cólicos y eccema en los bebés.

Los resultados indicaron que cada ración semanal adicional de marisco consumida durante el embarazo se asociaba con una reducción del 25% en la probabilidad de que los bebés presentaran ambas afecciones. En cambio, no encontraron una relación significativa con el consumo de lácteos, huevos o frutos secos. Las asociaciones observadas fueron más fuertes entre los bebés cuyas madres tenían antecedentes de alergias, según el estudio.

La autora principal del trabajo, Jenifer Lightdale, jefa asociada de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital Infantil de Boston y profesora de Pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que investigaciones anteriores habían relacionado los cólicos durante la infancia con una mayor frecuencia de afecciones alérgicas en la edad adulta, como el asma, la rinitis estacional y las alergias alimentarias.