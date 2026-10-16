El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz gana el Premio Top 20 en 'Gestión Hospitalaria Global'

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha sumado, por noveno año consecutivo, un nuevo reconocimiento a su equilibrio de resultados en todas las áreas y procesos clínicos al recibir el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', además de en otras cinco áreas, en la XXVII edición del programa Top20, que cada año otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia, y que en 2026, bajo el lema 'Incorporando la mirada al valor', ha integrado las metodologías de Hospitales Top 20 y Hospitales Top Value.

Concretamente, en esta edición de los galardones, el hospital madrileño recibió un total de seis premios que reconocen su excelencia en materia de calidad asistencial, resultados clínicos y eficiencia hospitalaria con una nueva dimensión centrada en la adecuación de la práctica asistencial, que permite evaluar no solo qué hacen las organizaciones sanitarias y con qué nivel de calidad lo hacen, sino el impacto que generan sobre la salud, el bienestar y la experiencia de las personas.

Entre los reconocimientos otorgados a la Fundación Jiménez Díaz, destaca una vez más el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', dentro del grupo de 'Hospitales de referencia regional y nacional', que recogieron el Dr. Javier Arcos, gerente del hospital, Ana Posada, gerente adjunta; la Dra. Marta Cremades, directora médica del centro; Ana Gloria Moreno, directora de Enfermería; y Cristina Sánchez, directora de Control de Gestión y Auditoría Interna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; de manos de Dña. Laura Gutiérrez, viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

IQVIA reconoció también a la Fundación Jiménez Díaz con el Premio Top 20 en el área de "Digestivo", dentro de los "Hospitales con cirugía general de alta complejidad", que fue recogido por el Dr. Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General de Digestiva; los doctores Héctor Guadalajara y Gabriel Salcedo, jefe y jefe asociado, respectivamente, del citado servicio; el Dr. Benjamín Polo, jefe del Servicio de Aparato Digestivo; y Gloria Ariel de la Peña, supervisora de Enfermería de este último servicio.

Por su parte, el grupo de profesionales formado por los doctores Carmelo Fernández y Almudena Fernández-Bravo, jefe y jefa asociada del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del hospital; Silvia Calvo y María Luisa Seijas, coordinadora y supervisora de Enfermería, respectivamente, de este servicio; el Dr. Javier Cervera, jefe asociado del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y Manuel Lavado, coordinador de Enfermería de este último servicio, recibieron el galardón Top 20 en el Área de "Músculo-esquelético" en el nivel de "Hospitales con cirugía de espalda".

Asimismo, en esta convocatoria, el centro madrileño resultó igualmente premiado en el área de "Sistema Respiratorio", dentro de los "Hospitales con cirugía torácica". Un galardón que recogieron los doctores María Jesús Rodríguez Nieto y Pablo Fernández, jefa del Servicio de Neumología y especialista del Servicio de Cirugía Torácica, respectivamente, junto a Sandra Pelícano, supervisora de Enfermería del Servicio de Neumología.

'Riñón y Vías Urinarias' fue otra área en la que también destacó la Fundación Jiménez Díaz, en este caso dentro de los "Hospitales con cirugía urológica". Las doctoras Carmen González Enguita y Raquel González, jefa y jefa asociada, respectivamente, del Servicio de Urología; el Dr. Alberto Ortiz, jefe del Servicio de Nefrología; Beatriz Labrado, enfermera de la primera especialidad; y Mónica Pereira, supervisora de Enfermería de la segunda, fueron las encargadas de recogerlo.

Finalmente, la Dra. Araceli García y Carmen Pajuelo, jefa asociada y supervisora de Enfermería, respectivamente, del Servicio de Neurología del hospital; junto al Dr. Ricardo Díez Valle y a Fernando Madrid, jefe del Servicio y enfermero, respectivamente, del Servicio de Neurocirugía, recepcionaron el Premio Top 20 en el área del 'Sistema Nervioso', dentro del nivel 'Hospitales con Neurocirugía', igualmente para la Fundación Jiménez Díaz.

La Fundación Jiménez Díaz se ha hecho con los seis premios Top 20, destacando entre los casi 200 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas -cerca de la mitad de los centros hospitalarios del país-, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 12 áreas. Estas son las citadas "Digestivo", "Músculo-esquelético", "Sistema Respiratorio", "Riñón y Vías Urinarias" y "Sistema Nervioso", junto a "Atención al Paciente Crítico", "Corazón", "Mujer", "Pediatría", "Urgencias" y "Right Care" -especialidades estas cinco últimas en la que el hospital madrileño también ha sido finalista-, además de "Gestión Hospitalaria Global".

Adicionalmente, los otros tres Hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña (Sermas) también fueron ampliamente reconocidos en esta edición del programa Top 20. Así, los hospitales universitarios Rey Juan Carlos (Móstoles) y General de Villalba (Collado Villalba) recibieron sendos premios en la categoría de "Gestión Hospitalaria Global", dentro de los respectivos grupos de "Hospitales con especialidades de referencia" y "Hospitales públicos grandes". El centro villalbino resultó, además, premiado en el área de "Riñón y Vías Urinarias" dentro de los "Hospitales con Nefrología médica".

Por su parte, el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro) fue reconocido en cuatro áreas: "Digestivo", dentro del nivel de "Hospitales con cirugía general común"; "Mujer", dentro de los "Hospitales con Obstetricia"; "Riñón y Vías Urinarias" en el nivel de "Hospitales con Nefrología médica"; y "Atención al Paciente Crítico", en el grupo de "Hospitales sin Neurocirugía".

Según explica la organización, este programa está basado en cerca de 130 indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.

Según los últimos datos del Sermas, correspondientes a septiembre de 2026, en lo que respecta a consultas externas, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con una demora media de 28,81 días, muy por debajo de la media de 59,91 días de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la actividad quirúrgica, la Fundación Jiménez Díaz es uno de los centros con menores tiempos de espera (19,24 días).

Según la evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2025, los usuarios del Servicio Madrileño de Salud valoran a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital, no solo del grupo de centros de alta complejidad, sino de todos los públicos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los hospitales monográficos, de apoyo y de media estancia.