La epidemia silenciosa: por qué el hígado graso ya afecta a uno de cada cuatro españoles y casi nadie lo sabe

El hígado graso es una realidad que ya afecta a más de 10 millones de personas en España, lo que representa a un 25% de la población. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros camina por la calle sin saber realmente qué es, cómo nos afecta o cuáles son sus verdaderos peligros. Esta es la principal señal de alarma que enciende el primer Barómetro del Hígado Graso, un estudio realizado por la Federación del Hígado en España (FEH) para medir cuánto sabemos los ciudadanos sobre este órgano.

Los resultados del estudio reflejan una desconexión preocupante con nuestro propio cuerpo: la mitad de los españoles (el 49%) no cree que el hígado sea un órgano vital para seguir vivos. Entre los jóvenes de 18 a 24 años la situación es aún más llamativa, ya que solo uno de cada tres sabe que es imposible vivir sin él. Además, casi todos (el 87%) pensamos que el hígado solo sirve para procesar el alcohol, olvidando que es el motor que regula la energía y el azúcar en nuestra sangre.

Un peligro que no hace ruido

El gran peligro de esta enfermedad es que no avisa. El 55% de la población confiesa que no sabe qué es el hígado graso y más de un tercio ignora que es una condición completamente silenciosa: no duele, no da síntomas y avanza a escondidas hasta que ya está muy avanzada.

Por culpa de este desconocimiento, muchas personas ignoran las graves consecuencias que puede tener para todo el cuerpo si no se frena a tiempo. Por ejemplo, el 46% de la gente no sabe que tener hígado graso multiplica las opciones de sufrir un ictus, y el 41% ignora que está conectado con los infartos. Tampoco se suele asociar con la diabetes tipo 2 ni con la tensión alta, dos problemas de salud muy comunes en nuestro país. Además, siete de cada diez españoles desconocen que, si la enfermedad no se trata, el daño puede ser tan grave que la única solución sea un trasplante de hígado.

La alimentación que más y mejor cuida de nuestro hígado

Para cuidar del hígado y prevenir enfermedades como el hígado graso, la evidencia médica actual coincide en que el modelo de alimentación más adecuado es la dieta mediterránea tradicional. Este patrón nutricional no solo ayuda a reducir la acumulación de grasa en las células hepáticas, sino que también disminuye la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina.

Si, además, queremos intensificar el cuidado, los expertos recomiendan apoyar al menos dos veces al año con algún suplemento específico. Entre todos ellos destaca Depurplus de Mundo Natural, y lo que hace que se considere más completo frente a otros suplementos monocomponentes es su formulación sinérgica "todo en uno".

Mientras que la mayoría de los productos del mercado se limitan a ofrecer un único ingrediente (como solo cardo mariano o solo alcachofa), este suplemento ataca el bienestar hepático desde múltiples frentes gracias a la combinación de más de 10 principios activos. Muchos suplementos herbales solo actúan a nivel digestivo estimulando la bilis. Depur-Plus incluye Bitartrato de Colina, un nutriente esencial aprobado por las autoridades sanitarias europeas (EFSA) debido a que contribuye directamente al metabolismo normal de los lípidos (grasas). Al combinarse con el inositol, ayuda a que el hígado procese y transporte las grasas de manera eficiente, impidiendo que se queden estancadas y acumuladas en las células hepáticas o en los vasos sanguíneos. Además, Depurplus actúa tanto en la fase 1 como en la fase 2 de la detoxificación hepática permitiendo la expulsión de los desechos.