La inteligencia artificial calcula el riesgo de cáncer de mama a cinco años con una sola mamografía

La inteligencia artificial permite estimar el riesgo de desarrollar cáncer de mama durante los cinco años siguientes a partir de una sola mamografía interpretada como normal. Esta tecnología podría facilitar un cribado personalizado, adaptado al riesgo de cada mujer, según explica la radióloga de mama de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) Marina Álvarez.

La especialista, jefa del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba e investigadora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), participa en un estudio multicéntrico internacional que evalúa una de estas herramientas. Ambos centros cordobeses son los únicos participantes españoles en la investigación.

El sistema emplea inteligencia artificial basada en aprendizaje profundo (deep learning) para analizar una mamografía y calcular la probabilidad estadística de que la paciente desarrolle cáncer en los cinco años posteriores. Los resultados preliminares apuntan a su capacidad para identificar a las mujeres con mayor riesgo.

Analiza patrones

La herramienta utilizada por el equipo de Álvarez, denominada Transpara Risk Index, calcula el riesgo a partir de mamografías digitales y tomosíntesis, una técnica que permite obtener imágenes tridimensionales de la mama. A diferencia de los programas diseñados para ayudar a detectar tumores presentes en una prueba, este sistema busca predecir el riesgo futuro en mujeres cuyas mamografías no muestran signos de cáncer.

Para ello, analiza la densidad mamaria —la proporción de tejido glandular frente al tejido graso— y otros patrones de textura del tejido que pueden pasar inadvertidos para el ojo humano. La densidad es un factor de riesgo conocido, pero la inteligencia artificial permite medirla de forma automatizada y objetiva e incorporar información adicional sobre la estructura de la mama. Según los datos aportados por la especialista, el sistema se ha entrenado con más de 200.000 mamografías y 6.000 casos de cáncer, con un seguimiento superior a 13 años.

Una validación externa anterior, realizada con más de 65.000 estudios de centros europeos y estadounidenses, obtuvo valores de AUC de entre 0,73 y 0,75. Esta medida permite evaluar la capacidad de una herramienta para distinguir entre mujeres que desarrollarán cáncer y aquellas que no. En ese análisis, el 10% de las mujeres con mayor riesgo calculado por la inteligencia artificial concentró el 39,3% de los cánceres posteriores.

Los resultados preliminares

La investigación actual incluye seis centros de Estados Unidos y Europa y busca comprobar de forma independiente el rendimiento de la herramienta a gran escala y con equipos de tres fabricantes diferentes.

Los resultados preliminares, obtenidos a partir de 27.172 mamografías normales y 2.011 cánceres diagnosticados posteriormente, con más de cinco años de seguimiento, muestran un AUC de 0,71 a dos años, de 0,70 a tres años y de 0,69 a cinco años.

Además, el 10% de las mujeres clasificadas por la inteligencia artificial como de mayor riesgo concentró aproximadamente el 30% de los cánceres aparecidos durante los cinco años siguientes. En comparación, el 10% de las mujeres con mayor densidad mamaria reunió el 13% de esos casos.

Un cribado adaptado

La posibilidad de estimar el riesgo mediante una prueba habitual podría facilitar la implantación de programas de detección más individualizados. Hasta ahora, los modelos basados en densidad mamaria, pruebas clínicas o estudios genéticos han encontrado dificultades para aplicarse de forma generalizada por su coste, el tiempo que requieren y sus limitaciones de precisión. "El cribado no va a ser igual para todas las mujeres, será personalizado, individualizado para cada mujer, y, por lo tanto, más efectivo", sostiene Álvarez.

En función del riesgo estimado, podrían estudiarse distintas estrategias: modificar la periodicidad de las mamografías, incorporar técnicas más sensibles —como la resonancia magnética o la mamografía con contraste— o valorar medidas preventivas adicionales en los casos de mayor riesgo.