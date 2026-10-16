Un fármaco para frenar la lactancia podría reducir el riesgo de cáncer de mama

Un equipo internacional de investigadores en el que participa el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC) ha descubierto que la cabergolina, un fármaco utilizado para suprimir la producción de leche materna tras el parto, podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El estudio, publicado en la revista Cancer Discovery, ha observado resultados prometedores en ratones y ha encontrado una asociación similar al analizar historiales médicos de más de 150.000 mujeres de España y Noruega.

En los experimentos con ratones portadores de mutaciones en los genes BRCA1 y TP53, una dosis de cabergolina administrada al finalizar la lactancia redujo aproximadamente a la mitad la proporción de animales que desarrollaron cáncer de mama. Por su parte, el análisis de los historiales médicos mostró que las mujeres que habían tomado el medicamento para frenar la producción de leche presentaban alrededor de un 70% menos de riesgo de desarrollar este tumor. Los investigadores prevén continuar el trabajo mediante un ensayo clínico que permitirá estudiar sus posibles efectos preventivos cuando la lactancia haya terminado.

La involución mamaria

El estudio se centra en la involución mamaria, el proceso natural por el que el pecho elimina el tejido que deja de necesitar una vez finalizada la lactancia. Durante el embarazo, los cambios hormonales favorecen el desarrollo de las estructuras productoras de leche, que posteriormente deben desaparecer cuando termina esta etapa.

Los investigadores han observado que, en ratones con mutaciones en BRCA1 y TP53 —genes relacionados con la reparación del ADN y la eliminación de células dañadas—, este proceso puede quedar incompleto.

La cabergolina, utilizada bajo prescripción médica para frenar la producción de leche, podría ayudar a completar esa limpieza natural del tejido mamario. En los experimentos, el tratamiento redujo el tejido potencialmente precanceroso, disminuyó el área ductal y la proliferación celular, y aumentó la presencia de células inmunitarias implicadas en la defensa frente a los tumores.

El equipo también examinó historiales médicos de mujeres españolas y noruegas, con especial atención a mujeres jóvenes durante los años posteriores al embarazo. En este análisis, las mujeres que habían recibido cabergolina para suprimir la lactancia presentaron un riesgo de cáncer de mama aproximadamente un 70% menor.

El catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, Christopher Maxwell, ha señalado que los resultados apuntan a la posibilidad de reducir el riesgo ayudando a la mama a completar un proceso natural que se produce después de la lactancia.