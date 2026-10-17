Investigadores españoles crean una herramienta para detectar alteraciones del ADN en el cáncer

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han desarrollado una plataforma biotecnológica que facilita la detección y el estudio de unas estructuras genéticas no convencionales conocidas como G-cuádruplex (G4), relacionadas con procesos biológicos implicados en el desarrollo de tumores y enfermedades neurológicas.

La tecnología, cuyos resultados se han publicado en la revista científica Angewandte Chemie, permite detectar, aislar y caracterizar estas estructuras directamente en muestras biológicas, sin necesidad de recurrir a complejos procesos de extracción. Según sus autores, el avance podría contribuir a comprender mejor los mecanismos moleculares del cáncer y facilitar la identificación de nuevos biomarcadores y posibles dianas terapéuticas.

El estudio ha sido coordinado por Susana Campuzano, del Departamento de Química Analítica de la UCM, y Rodrigo Barderas, de la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas del ISCIII. En el desarrollo de la investigación también ha participado Víctor Ruiz-Valdepeñas Montiel, de la universidad madrileña.

Nueva herramienta para estudiar el ADN

Las G-cuádruplex son estructuras tridimensionales que pueden adoptar los ácidos nucleicos y que han despertado interés en la investigación biomédica por su relación con distintos procesos celulares. Su estudio puede ayudar a esclarecer mecanismos vinculados a enfermedades oncológicas y neurodegenerativas.

Para analizarlas, la nueva plataforma combina un sistema de inmunocaptura magnética con técnicas bioelectroanalíticas y proteómicas. Esta integración permite detectar e identificar las estructuras G4 y estudiar las proteínas que interactúan con ellas, lo que aporta información sobre su posible función en procesos relacionados con el desarrollo de enfermedades.

"Una de las principales ventajas de esta tecnología es que permite estudiar estas estructuras directamente en muestras biológicas complejas y, al mismo tiempo, identificar mediante técnicas de proteómica las proteínas que interaccionan con ellas", ha explicado Barderas.

Los investigadores consideran que esta combinación de técnicas puede ayudar a comprender mejor el papel de las G4 en el cáncer y a localizar biomarcadores con potencial para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad.

Resultados prometedores

Los experimentos realizados hasta ahora han confirmado la capacidad de la plataforma para detectar estructuras G4 mediante pruebas de secuenciación de ADN y PCR, tanto en modelos sintéticos de laboratorio como en muestras clínicas de pacientes.

Además, el equipo ha identificado una proteína asociada a estas estructuras cuya presencia se ha relacionado con una menor supervivencia en pacientes con cáncer de colon. Este hallazgo podría orientar nuevas investigaciones sobre los mecanismos moleculares de este tumor y sobre posibles indicadores de su evolución.

No obstante, los autores advierten de que será necesario ampliar y confirmar los resultados antes de determinar las aplicaciones clínicas de la tecnología. Por el momento, los datos no demuestran que la plataforma permita diagnosticar el cáncer por sí sola ni que haya identificado un tratamiento eficaz contra la enfermedad.