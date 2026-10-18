El Hospital de Villalba entra en los Top 20 en Gestión Hospitalaria Global entre los 'Hospitales públicos grandes'

El Hospital Universitario General de Villalba ha sumado dos nuevos avales a su equilibro de resultados en todas las áreas y procesos clínicos al recibir, por segundo año consecutivo, el Premio Top 20 en la categoría de Gestión Hospitalaria Global, además de en Riñón y Vías Urinarias, en la XXVII edición del programa Top20, que cada año otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia, y que en 2026, bajo el lema 'Incorporando la mirada al valor', ha integrado las metodologías de Hospitales Top 20 y Hospitales Top Value.

En la edición de este año de los galardones el hospital villalbino recibió sendos premios que reconocen su excelencia en materia de calidad asistencial, resultados clínicos y eficiencia hospitalaria con una nueva dimensión centrada en la adecuación de la práctica asistencial, que permite evaluar no solo qué hacen las organizaciones sanitarias y con qué nivel de calidad lo hacen, sino el impacto que generan sobre la salud, el bienestar y la experiencia de las personas.

El Premio Top 20 en la categoría de "Gestión Hospitalaria Global", otorgado al General de Villalba dentro del grupo de "Hospitales públicos grandes", fue recogido por Marta del Olmo, gerente territorial del hospital; el Dr. Jesús Fernández Tabera, director asistencial; la Dra. María de la Parte, subdirectora médica; y Rebeca Muñoz, subdirectora de Enfermería.

IQVIA reconoció también al hospital villalbino con el Premio Top 20 en el área de "Riñón y Vías Urinarias", en el nivel de "Hospitales con Nefrología médica". Un galardón que recepcionaron la Dra. Laura Rodríguez Osorio, especialista del Servicio de Nefrología del centro, y Alicia Roldán, enfermera del Servicio de Urología.

Este año, el aval a la excelencia hospitalaria del General de Villalba quedó también refrendado por su condición de finalista en otras dos de las áreas más destacadas: "Sistema Nervioso" y "Atención al Paciente Crítico".

El Hospital Universitario General de Villalba se ha hecho con ambos premios Top 20, destacando entre los casi 200 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas -cerca de la mitad de los centros hospitalarios del país-, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas. Estas son la citada "Riñón y Vías Urinarias", junto a "Sistema Respiratorio", "Músculo-esquelético", "Corazón", "Pediatría", "Mujer", "Digestivo", "Urgencias", "Rigth Care", "Sistema Nervioso" y "Atención al Paciente Crítico" -especialidades estas dos últimas en las que el hospital villalbino también ha sido finalista-, además de "Gestión Hospitalaria Global".

Según explicó la organización, este programa está basado en cerca de 130 indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.

Con unas 200 camas, más de 1.150 profesionales, nueve quirófanos -que incluyen un Da Vinci-, tres RMN, más de 13.000 intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo, cerca de 100.000 consultas externas realizadas, más de 144.000 urgencias atendidas y más de 12.300 pacientes ingresados, alrededor de medio centenar de residentes formados cada año en una decena de especialidades, el Hospital Universitario General de Villalba lleva, además, cerca de una década liderando los hospitales de complejidad media de la Comunidad de Madrid mejor valorados por los pacientes (Índice Global de Satisfacción). Junto a estas recompensas, destacan también hitos como haber obtenido el EFQM 5 Stars, con cerca de 600 puntos de valoración, el sello Madrid Excelente y el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de seguridad y calidad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario.