Aarón Vargas, nutricionista de 25 años, sobre su pollo vegetal: "He sido muy crítico con las alternativas vegetales"

Aarón Vargas, dietista-nutricionista y cofundador de Cambrica Foodtech Factory, explicó el 17 de octubre de 2026 en La Trinchera de Llamas, de esRadio, cómo elabora análogos cárnicos vegetales. Habló en la sección que el programa dedica a Madrid Emprende, "donde hablamos de emprendimiento, de empresas, de emprendedores y de administraciones", según la presentó Manuel Llamas.

En la mesa estaban también Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y otros dos emprendedores del sector agroalimentario: Cristina Rincón, de Away Technologies, y Alejandro Bouhaben, de Tierra.

El presentador destacó su edad. "Aarón, además tú eres muy joven, 25 años", le dijo, y Vargas lo confirmó. Llamas lo presentó como dietista, nutricionista dedicado a la tecnología alimentaria y como cofundador de Cambrica Foodtech Factory, una empresa familiar en la que se elaboran análogos cárnicos 100 % vegetales.

De la bromatología a las máquinas

Vargas detalló su formación: "Yo soy dietista-nutricionista por la Universidad Complutense de Madrid". Durante la carrera se fue inclinando por la tecnología de los alimentos "desde la primera asignatura que tuve de bromatología".

Según explicó, "me he ido enamorando [...] de cómo es que funcionan [...] las maquinarias, los procesos, cómo se pueden transformar alimentos muy básicos en otras texturas diferentes". El objetivo es que esas texturas hagan más fáciles de introducir "las legumbres y los cereales y la proteína vegetal en la dieta habitual de las personas".

Sobre el producto, reconoció que los análogos cárnicos "ya tienen un cierto recorrido en el mercado". Sin embargo, señaló que el sector tiene "unas barreras sobre todo de accesibilidad, de [...] disfrute y de precio todavía en el mercado que hay que resolver". En eso, aseguró, está centrado su trabajo.

Un consumidor exigente

El origen de la empresa es, en parte, personal. Vargas recordó que creció consumiendo proteína animal a diario y que se considera "muy [...] fan, por así decirlo". El cambio llegó después: "Cuando dejé de consumir ese tipo de alimentos fue algo complicado [...] encontrar algo que de verdad me gustase y sobre todo que pudiera tener para comprar".

Esa experiencia como consumidor le llevó a emprender. "He sido muy crítico con las alternativas vegetales que tenía [...] en el mercado en ese momento y justamente por ello fue que decidí hacerlo de otra manera e intentar conseguirlo lo más realista posible y sobre todo con un objetivo de accesibilidad", explicó.

La fibra del pollo

Cuando Llamas le preguntó si el sabor y la textura se parecen de verdad a la carne, Vargas aclaró que su empresa no trabaja el formato más extendido. "Yo no hago hamburguesas [...] porque a mí me parece que es algo muy sencillo", dijo.

Su apuesta es reproducir la estructura del músculo. Según detalló, buscan la textura de hebra de la fibra muscular del pollo "con las proteínas que se pueden trabajar para poder alinearlas y formar esas texturas".

El concejal Ángel Niño, que contó que come carne y que prueba este tipo de productos por su trabajo, dio su opinión sobre el parecido. "En la hamburguesa sí, es muy muy parecido", afirmó. En cambio, sobre los productos que imitan la carne roja, consideró que "todavía le queda tiempo", aunque precisó que "las últimas que yo probé, que fue hace un tiempo, hace como un año, año y medio".

¿Sustituto de la carne?

Niño defendió que estos alimentos amplían la oferta sin desplazar a la carne. "Esto no viene a sustituir a nada", señaló. "El que quiera comer un chuletón de León, yo que soy de León, pues se lo va a comer, pero no todos los días te comes un chuletón de León y hay mucha gente que además tampoco se lo puede permitir", añadió.

En su opinión, el foodtech permite que personas que no quieren comer carne "puedan disfrutar pues de algo muy similar". También vinculó estos alimentos con el cambio de hábitos: según dijo, "sobre todo las generaciones más jóvenes, no ingieren las mismas comidas que comíamos nosotros".

Dos marcas, dos públicos

Llamas presentó Viandas Sin Sacrificios y Conservas Tarro Negro como líneas de la empresa, y Vargas lo matizó: "En realidad son dos marcas separadas. Son dos líneas de producto totalmente diferentes".

En la primera, explicó, "lo que elaboramos son esos análogos cárnicos que están listos para disfrutar con un [...] contenido proteico bastante elevado". "En este caso estamos centrándonos en un producto tipo pollo. Los de ternera los tenemos aparcados porque queremos darle el espacio para un lanzamiento a la vez", precisó.

Los productos se venden "adobados, especiados, listos solamente para abrir la bolsa y echártelos con tu guarnición de arroz o patatas". La intención, dijo, es que el consumo sea fácil: "Quiero que sea lo más sencillo posible para introducir en la dieta habitual de la gente común".

Conservas Tarro Negro tiene un enfoque "más gourmet". Vargas describió el proceso: "Nosotros escabechamos [...] las legumbres texturizadas con caldos de algas, setas, especias y zumo de limón fresco y después las envasamos y esterilizamos en aceites de oliva infusionados o sin infusionar", con inspiración asiática o de otras cocinas.

"Es más como una cocina fusión gourmet, intentar llevar lo que es una conserva vegetal a su mayor complejidad posible", concluyó el nutricionista.