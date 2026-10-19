El Memorial Publio Cordón aborda la prevención del cáncer de mama y ovario

El Memorial Publio Cordón Hospital celebrará el próximo viernes 23 de octubre una jornada informativa sobre cirugía preventiva en el cáncer de mama y de ovario. El encuentro, dirigido a pacientes, familiares y profesionales sanitarios, abordará el papel de la genética, las opciones de prevención y las alternativas de reconstrucción mamaria.

La jornada tendrá lugar entre las 17:00 y las 20:30 horas en el Auditorio Pilar Muro del hospital, situado en Pozuelo de Alarcón, e incluirá una mesa redonda en la que los asistentes podrán plantear sus preguntas a los especialistas.

Riesgo hereditario y opciones de prevención

Uno de los ejes del encuentro será el riesgo hereditario asociado al cáncer de mama y de ovario. La jornada pretende ofrecer información sobre los factores que pueden influir en el riesgo de desarrollar estos tumores y sobre el papel de la genética a la hora de valorar las opciones disponibles.

La cirugía preventiva será otro de los temas centrales, con atención a las alternativas que pueden plantearse en función de las circunstancias de cada paciente. El programa también abordará la reconstrucción mamaria, un aspecto relacionado con las decisiones quirúrgicas y la atención posterior.

El encuentro está dirigido tanto a personas que buscan información sobre su propio riesgo como a familiares que acompañan a pacientes y a profesionales sanitarios interesados en estas cuestiones.

Un encuentro con especialistas y preguntas abiertas

La programación incluirá la participación de especialistas de distintas disciplinas y una mesa redonda abierta a preguntas. Este formato permitirá abordar las dudas que surgen al valorar el riesgo hereditario, las medidas preventivas y las posibilidades quirúrgicas. La sesión se desarrollará en el Auditorio Pilar Muro del Memorial Publio Cordón Hospital, en Pozuelo de Alarcón, de 17:00 a 20:30 horas del viernes 23 de octubre.

El hospital presenta el encuentro como una oportunidad para acercar su proyecto y su modelo asistencial a pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

El Memorial Publio Cordón Hospital plantea combinar innovación médica y excelencia clínica con una atención centrada en el acompañamiento, la escucha y el cuidado de las personas. El proyecto está vinculado a María Cordón, consejera delegada (CEO) del centro, y toma como referencia los valores asociados al nombre de Publio Cordón.