La Fundación Jiménez Díaz incorpora el primer robot para realizar broncoscopias

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz acaba de ampliar su cartera de servicios al instalar el primer broncoscopio robótico de Madrid que podría ayudar a transformar el diagnóstico precoz de sospecha de cáncer de pulmón.

El nuevo sistema Ion Endoluminal (Ion) es una plataforma de broncoscopia asistida por robot de Intuitive, la firma pionera en cirugía asistida por robot y fabricante del sistema quirúrgico Da Vinci, del que la Fundación Jiménez Díaz dispone ya de tres equipos. Con la incorporación del último, el pasado diciembre, el hospital fue pionero en España en introducir el más innovador modelo de esta tecnología, el DV5.

Para el doctor Javier Flandes, jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz y responsable de su Unidad de Broncoscopias y Neumología Intervencionista, la llegada de este al hospital madrileño robot supone "un hito en el diagnóstico de lesiones pulmonares difíciles y se integra en la estrategia de detección precoz del cáncer de pulmón, ya que cada día aumentan los casos de pacientes con nódulos pulmonares en estadios iniciales".

Concretamente, el broncoscopio robótico ofrecerá "la posibilidad de diagnosticar antes y con más presión lesiones pulmonares de difícil acceso", lo que se traducirá en "una menor tasa de complicaciones y una mejor tolerancia de la prueba para el paciente", dice el especialista, añadiendo que, "además, se podrá evitar en muchos casos tener que realizar biopsias quirúrgicas, ya que se consiguen muestras de calidad". También presenta beneficios para los facultativos -añade-, que "podremos trabajar con mayor seguridad y precisión".

El catéter robótico ultrafino de esta plataforma utiliza una tecnología única de detección, lo que permite a los médicos acceder a regiones pulmonares profundas y de difícil acceso. Una vez allí, la estabilidad sin precedentes del robot permite la extracción de tejido para biopsia con mayor precisión y exactitud que la que se puede lograr con broncoscopios manuales.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cada año se diagnostican más de 31.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, y en siete de cada diez de ellos la detección ocurre cuando la neoplasia está ya en estadios avanzados. El diagnóstico precoz marca por tanto un punto de inflexión en la supervivencia de los pacientes, ya que identificar la enfermedad en fases iniciales mejora significativamente el pronóstico y amplía las opciones de tratamiento.

Sin embargo, la detección del cáncer de pulmón a menudo requiere de una biopsia de los nódulos pulmonares, que se encuentran en espacios reducidos y vías respiratorias estrechas que pueden ser difíciles de alcanzar y, aunque los sistemas de imagen como el TAC de baja dosis permiten identificar nódulos de un mínimo tamaño, el diagnóstico definitivo con biopsia no siempre es posible sin una intervención quirúrgica.

En este contexto, la capacidad del broncoscopio robótico con el que ya cuenta la Fundación Jiménez Díaz para llegar a pequeños nódulos y permitir biopsias precisas "podría ayudar a transformar el diagnóstico temprano de sospecha de cáncer de pulmón", asegura el Dr. Flandes.

Además, esta nueva tecnología, sumada a la ya disponible en las áreas de Oncología Médica y Radioterápica, con el Comprehensive Cancer Center -que aúna a los mejores especialistas en cada tipo de tumor para ofrecer, desde la investigación básica, clínica y traslacional, hasta la oferta diagnóstica y terapéutica más completa, innovadora y personalizada, incluyendo las nuevas y más avanzadas terapias oncológicas, los últimos fármacos, la terapia celular, la biopsia líquida, el análisis genómico y todo el arsenal terapéutico de vanguardia del Centro de Protonterapia- y equipos como el acelerador lineal (Linac) EVO, instalado en el hospital hace algo menos de un año, y que cuenta con tecnología pionera para realizar radioterapia adaptativa, hacen que el hospital pueda poner a disposición de sus pacientes todos los recursos necesarios para un proyecto de excelencia en detección precoz y tratamiento del cáncer de pulmón.

En el mismo sentido, la Fundación Jiménez Díaz dispone también del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Pulmón (Deprecap), una iniciativa que puso en marcha de forma pionera en 2021 para para el cribado poblacional de cáncer de pulmón mediante la realización de un TAC de baja dosis de radiación a la población de alto riesgo para detectar precozmente el cáncer de pulmón y mejorar así las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Desde su implementación, más del 60 por ciento de los casos se han detectado en estadios iniciales, aún tratables, y la supervivencia global a los cuatro años del diagnóstico es del 95 por ciento, y a los diez del 90 por ciento.

Por su parte, la Unidad de Broncoscopias y Neumología Intervencionista del hospital cuenta desde hace casi una década con la acreditación de Alta Complejidad, máximo nivel a escala nacional, concedida por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Su equipo fue, además, pionero en España en aplicar tratamientos de reducción de volumen pulmonar por broncoscopias mediante la colocación de válvulas y coils, y ha destacado igualmente por el manejo integral del cáncer de pulmón realizando broncoscopia diagnostica, estadificación mediante ecobroncoscopia, abordaje de las lesiones periféricas mediante navegación electromagnética broncoscópica o tratamiento paliativo con laserterapia o crioterapia, y colocación de prótesis traqueobronquiales, entre otras técnicas, que ahora se verán completadas con la broncoscopia robótica.