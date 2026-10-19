Los otorrinos, en vilo ante el repunte de graves lesiones por cocaína en España

La comunidad médica en España ha encendido las alarmas ante un preocupante incremento de casos con daños físicos extremos en pacientes consumidores de cocaína. Especialistas en Otorrinolaringología advierten que las secuelas de esta sustancia van mucho más allá de la conocida perforación del tabique nasal, alcanzando destrucciones óseas masivas que ponen en riesgo la vida de los afectados. La situación cobra especial gravedad al recordar que España se mantiene a la cabeza de Europa en el consumo de cocaína, liderando sistemáticamente los informes del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

Tradicionalmente, la perforación del tabique ha sido la secuela más visible y socialmente reconocida del consumo esnifado. Sin embargo, comunicaciones médicas recientes de grandes centros hospitalarios de Madrid revelan un panorama mucho más devastador. Los otorrinos describen casos graves donde la necrosis del tejido —provocada por el potente efecto vasoconstrictor de la droga— ha destruido las estructuras óseas que separan la nariz del cerebro y de los ojos.

Pérdida de masa ósea en la base del cráneo: Médicos reportaron el fallecimiento de un paciente a causa de una meningitis tras sufrir una fuga de líquido cefalorraquídeo. La severa destrucción de los tejidos requirió una intervención multidisciplinar (otorrinos, cirujanos plásticos, maxilofaciales y neurocirujanos) que fracasó debido a que el sujeto continuó con el consumo.

Pérdida de visión: En el Hospital Universitario Ramón y Cajal se atendió a una paciente que perdió el ojo derecho debido a la extensión de las lesiones necróticas desde los senos paranasales hacia la órbita ocular, requiriendo cirugías radicales para contener el dolor.

Complicaciones de diagnóstico: Especialistas del Hospital Universitario 12 de Octubre alertan sobre la aparición de anticuerpos en consumidores que imitan de forma idéntica a enfermedades autoinmunes graves como la granulomatosis con poliangeítis, lo que dificulta y retrasa los tratamientos adecuados.

El líder europeo en consumo de cocaína

La preocupación de los otorrinos se contextualiza en una realidad social crítica: España es uno de los epicentros globales del tráfico y consumo de esta sustancia. Según los datos europeos más recientes, el país registra niveles de presencia de cocaína en aguas residuales y tasas de prevalencia en la población que duplican las medias del continente. Esta disponibilidad masiva, sumada a un incremento en la pureza de la droga en los últimos años, está acelerando la gravedad y la velocidad con la que aparecen las lesiones en las consultas médicas.

Los especialistas insisten en que la única vía efectiva para frenar la destrucción de los tejidos nasales y craneales es el cese absoluto del consumo. No obstante, lamentan que muchos pacientes acuden a las consultas negando la adicción o en etapas tan avanzadas que las secuelas físicas resultan ya irreversibles.