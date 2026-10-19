Un estudio demuestra que 20 minutos de ejercicio activan las neuronas implicadas en la memoria y el aprendizaje

Una sola sesión de ejercicio físico de 20 minutos es suficiente para disparar la actividad neuronal en las redes cerebrales responsables del aprendizaje y la memoria. Esta es la principal conclusión de un pionero estudio dirigido por la Universidad de Iowa que ha logrado demostrar de forma directa un fenómeno que hasta ahora solo se había observado en animales.

Los neurocientíficos ya sabían, gracias a estudios con ratones, que el cerebro emite unas ráfagas de ondas de alta frecuencia conocidas como "ondulaciones". Estas ondas se originan en el hipocampo (la central de la memoria) y viajan hacia la corteza cerebral, actuando como un puente que consolida los recuerdos y facilita el aprendizaje.

Sin embargo, confirmar que esto ocurría exactamente igual en humanos tras hacer ejercicio era un desafío titánico, ya que registrar estas ondas específicas requiere implantar electrodos directamente dentro del cerebro.

Neuronas en acción por primera vez

Para superar esta barrera técnica, el equipo colaboró con 14 pacientes con epilepsia de entre 17 y 50 años que ya tenían electrodos implantados por razones médicas. Esto permitió monitorizar su cerebro en tiempo real mediante electroencefalografía intracraneal (iEEG).

El resultado fue inmediato tras solo veinte minutos de actividad física. Las grabaciones mostraron un aumento drástico en la tasa de ondas que viajaban desde el hipocampo hacia las áreas corticales implicadas en el rendimiento de la memoria. Fue la primera vez en la historia que la ciencia vio estas neuronas humanas activarse "en vivo" tras pedalear. Aunque el estudio se realizó con pacientes epilépticos, los investigadores aseguran que los resultados son aplicables a cualquier persona. Los patrones detectados coinciden con los cambios observados en adultos sanos mediante resonancias magnéticas, lo que confirma que se trata de una respuesta cerebral humana general al esfuerzo físico.

La alimentación que nutre nuestra memoria

Encender la maquinaria cerebral con 20 minutos de ejercicio es solo la mitad de la ecuación; la otra mitad consiste en darle los nutrientes necesarios para que esas nuevas conexiones neuronales se consoliden. Para que las "ondas de la memoria" viajen por una autopista eficiente, el cerebro necesita ácidos grasos omega-3 (presentes en pescados azules como el salmón, las nueces y las semillas de chía), que forman la estructura misma de las membranas celulares de las neuronas. Asimismo, los alimentos ricos en antioxidantes, como los arándanos y el chocolate negro con alto porcentaje de cacao, protegen al hipocampo del estrés oxidativo, mientras que las vitaminas del grupo B (de los huevos, legumbres y verduras de hoja verde) actúan como el combustible diario para mantener la agilidad mental y la concentración al máximo. Entrenar el cuerpo activa el cerebro, pero nutrirlo correctamente asegura que ese chispazo de inteligencia dure todo el día.

En contextos de alta exigencia intelectual o épocas de exámenes, este aporte nutricional se puede complementar con soluciones específicas de fitoterapia. Aquí es donde cobra sentido el papel de aliados como Memorplus de MundoNatural, un complemento diseñado para potenciar el rendimiento cognitivo.

Gracias a su fórmula que combina Bacopa (que apoya las tareas de memoria y aprendizaje), Ashwagandha (para regular el estrés y el desgaste nervioso), junto a Huperzia y ácido pantoténico (vitamina B5), este tipo de suplementación actúa de manera sinérgica con el ejercicio físico. Mientras que el movimiento genera el "chispazo" biológico inicial en el hipocampo, los principios activos de estos extractos ayudan a sostener la concentración, proteger las neuronas frente al envejecimiento y reducir la fatiga mental durante el resto de la jornada.