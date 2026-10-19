Una IA mejora la detección de metástasis del cáncer de mama al analizar la respuesta inmunitaria

Un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el Hospital Universitario de Tortosa Virgen de la Cinta, la Universidad Rovira i Virgili y el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial para detectar metástasis del cáncer de mama luminal en los ganglios de la axila. La herramienta incorpora información sobre la respuesta inmunitaria y reduce los falsos positivos respecto a un sistema entrenado únicamente con datos clínicos, según ha informado la UPF.

La respuesta inmunitaria, una pieza clave

La investigación analiza la relación entre la respuesta inmunitaria y la presencia de metástasis en los ganglios axilares, que forman parte del sistema inmunitario y actúan como filtros de la linfa.

Los resultados señalan que las características de esta respuesta pueden ayudar a determinar si el cáncer de mama luminal, uno de los tipos más frecuentes de esta enfermedad, se ha extendido a estos ganglios.

El modelo combina variables clínicas e inmunológicas para identificar factores asociados a la presencia de metástasis. Según los investigadores, incorporar estos datos permite mejorar la detección respecto a los sistemas que solo tienen en cuenta información clínica.

Tres modelos antes de la versión definitiva

Antes de desarrollar el modelo final, el equipo evaluó otras tres versiones. Dos se entrenaron con datos clínicos e inmunológicos de un grupo de 83 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama luminal entre 1995 y 2008. El tercer modelo utilizó exclusivamente datos clínicos de una serie de 344 pacientes, entre las que estaban incluidas las 83 mujeres del primer grupo.

La comparación permitió observar que el modelo que incorpora información inmunitaria reduce los falsos positivos de metástasis axilar frente al sistema entrenado únicamente con datos clínicos.

Sin embargo, los investigadores precisan que la herramienta no permite predecir si una paciente desarrollará metástasis en el futuro. Su utilidad consiste en identificar qué variables clínicas e inmunológicas, presentes tanto en el tumor primario como en los ganglios axilares, se relacionan con la existencia de metástasis.

Un posible biomarcador dentro del tumor

El estudio también ha identificado un posible nuevo biomarcador de metástasis axilar: las células dendríticas foliculares CD21+ intratumorales. Estas células se encuentran dentro del tumor primario y, según los investigadores, podrían contribuir a detectar la extensión del cáncer hacia los ganglios de la axila.

El hallazgo apunta a que la organización de las células inmunitarias dentro del tumor puede aportar información relevante sobre la presencia de metástasis.

Otra de las conclusiones de la investigación es que los ganglios axilares en los que no se detecta metástasis también pueden proporcionar información sobre el comportamiento del cáncer. Según los investigadores, la relación entre la respuesta inmunitaria de estos ganglios y la del tumor primario ayuda a identificar características asociadas a la presencia de metástasis.