La otra osteoporosis de la que nadie habla

Casi todo el mundo conoce qué es la osteoporosis, una pérdida en la densidad ósea del organismo motivada por el envejecimiento o cambios en nuestro sistema hormonal, como el que se produce durante la menopausia. Menos conocida es la osteoporosis secundaria, aquella que no se debe al envejecimiento sino a otra enfermedad subyacente o por el uso de ciertos medicamentos.

La osteoporosis tiene una causa secundaria en el 80 por ciento de los casos en hombres y en el 50 por ciento en mujeres en edad fértil, que puede estar relacionada con enfermedades del ámbito de la Endocrinología y Nutrición, además de enfermedades digestivas, inflamatorias, renales, hepáticas, hematológicas u oncológicas, así como la inmovilidad prolongada, el bajo peso, la desnutrición y el déficit de calcio o vitamina D. Son datos publicados por la Sociedad Española de la Endocrinología y Nutrición con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis.

Entre las causas que hay detrás de la osteoporosis secundaria están las enfermedades médicas, sobre todo endocrinas, el uso prolongado de ciertos fármacos que destruyen el hueso, así como un estilo de vida caracterizado por la desnutrición y falta de nutrientes.

No solo de calcio vive el hueso

Dado que el déficit de calcio y vitamina D es una de las causas directas del deterioro del hueso, y que ciertos tratamientos (como los corticoides o terapias oncológicas) afectan gravemente a la densidad mineral, la suplementación se convierte en un pilar terapéutico obligatorio bajo supervisión médica. En este sentido, la evidencia científica recomienda combinar la vitamina D3 + K2, que ayuda a la fijación del calcio en los huesos y no en las arterias.

Los suplementos Osteosan y Vitanano Vitamina D3 + K2 del laboratorio Mundo Natural ofrecen un enfoque complementario enfocado en mejorar la densidad mineral ósea y optimizar el metabolismo del calcio. Ambos productos resultan de utilidad nutricional en el manejo preventivo y de soporte para condiciones como la osteopenia (pérdida temprana de densidad ósea) y la osteoporosis (degradación avanzada del tejido óseo).

Osteosan es una fórmula multifactorial diseñada para aportar la materia prima estructural que el hueso necesita para su mineralización. Su composición destaca por el extracto de ostra y aminoácidos como la L-Glicina y L-Prolina. Estos actúan como bloques de construcción para la matriz de colágeno, aportando elasticidad al hueso frente a posibles fracturas.

La combinación de ambos laboratorios genera una estrategia integral de tres pasos: aporte, absorción y fijación. Mientras que Osteosan entrega el calcio, magnesio y nutrientes estructurales, Vitanano D3+K2 asegura que ese calcio sea absorbido adecuadamente por el torrente sanguíneo y transportado de manera segura hasta el interior del hueso. Tenemos más información en la web parafarmaciamundonatural.es.