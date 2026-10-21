10 beneficios de la risa para nuestra salud: cómo ayuda al cuerpo y la mente

Una carcajada puede cambiar mucho más que nuestro estado de ánimo. Al reírnos, se produce una cascada de ventajas para nuestra salud y es que el organismo libera endorfinas y dopamina, disminuye el cortisol, y se producen cambios en la respiración, así como en la presión arterial, y en la tensión muscular.

La risa también puede ayudar a aliviar el estrés, a reforzar la autoestima, y a estrechar los vínculos con otras personas. Sin embargo, no todas las risas son iguales, ni tienen siempre un significado positivo, tal y como advierte Elena Sanz Rivas, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo: en determinadas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, una risa inesperada o que no encaja con la situación puede ser un síntoma de patología.

En concreto, esta experta destaca que es conocido por todos que el humor y la risa tienen muchos beneficios en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo: "Una de las mayores ventajas que aporta la risa es la descarga de tensiones y, por tanto, la disminución de la sensación de estrés. Esa serenidad y tranquilidad tiene, a su vez, efectos en la autoestima, ya que se fortalece la confianza en las propias capacidades, así como el desarrollo del pensamiento, la imaginación y la creatividad. Son estos efectos deseables en todos nosotros, pero son especialmente recomendables en patologías como los trastornos depresivos y ansiosos".

Dra. Elena Sanz, psiquiatra

Así, esta psiquiatra resalta que la risa y el buen humor ayudan a relativizar, a ver el vaso medio lleno y medio vacío; una capacidad que, en numerosas ocasiones, nos permite amortiguar, así como disminuir en la medida de lo posible el impacto de cualquier acontecimiento adverso en nuestra vida: pérdidas, enfermedades agudas o crónicas, estados que cursan con dolor y sufrimiento, dificultades de relación... "Nos reímos, además, muchas veces en compañía de otras personas, favoreciendo la formación de lazos afectivos que nos acompañarán el resto de nuestra vida", agrega la doctora Sanz Rivas.

Cambios fisiológicos que se producen con la risa

La jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo subraya que cuando una persona se ríe de verdad se producen cambios fisiológicos en el organismo, entre los que detalla los siguientes:

Se libera dopamina, otro neurotransmisor cerebral que se relaciona con el placer y el bienestar.

Disminuye la presión arterial.

Tiene un efecto tonificante en la piel.

Disminuyen los niveles de cortisol, la hormona que se relaciona con la alerta y el estrés.

Cuando nos reímos movemos unos 400 músculos, así se favorece la relajación muscular y se queman calorías.

Refuerza el sistema inmunológico o de defensa del organismo.

Regula el ritmo cardiaco, el funcionamiento digestivo, y el insomnio.

Se liberan endorfinas, neurotransmisores cerebrales con efectos parecidos a los de los opiáceos; de hecho, se consideran los opioides endógenos o naturales, con múltiples efectos como el analgésico, tranquilizante, euforizante, y el efecto modulador de la respuesta al dolor.

Mejora la ventilación pulmonar y, por tanto, la oxigenación de todo el cuerpo.

El poder de la risoterapia

En este contexto, esta psiquiatra insiste en que la risoterapia no se considera una terapia psicológica, pero sí pretende ser un coadyuvante en las mismas, aprovechando los beneficios que la risa y el humor tienen en nuestro organismo: "Las técnicas que se utilizan pretenden conseguir que el cuerpo reaccione ante la risa simulada de la misma forma que lo hace frente a la auténtica pudiendo, entonces, obtener todos los efectos deseados de la risa".

Los talleres de risoterapia diseñan estrategias participativas como estiramientos musculares, bailes, juegos, comunicación, y trabajo grupal para conseguirla. "Practicar así la risa, aunque sea en principio una obligación, mejoraría también la capacidad de reírnos de forma espontánea", añade la doctora Sanz Rivas.

Cuando la risa no es positiva, ni sana

Esta especialista en Psiquiatría advierte que, aunque la mayor parte de los estudios avalan la influencia positiva de la risa en nuestro organismo, los efectos fisiológicos detallados pueden resultar perjudiciales en algunas personas: "Se han descrito, por ejemplo, crisis asmáticas, neumotórax, alteraciones del ritmo cardiaco, desmayos, dislocación de la mandíbula, o incontinencia urinaria en sujetos predispuestos para ello".

Por ejemplo, existen risas inmotivadas o expresión afectiva incongruente con lo que ocurre alrededor del sujeto en algunas afecciones neurológicas, tales como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, el síndrome pseudobulbar, algunas formas de epilepsia o de trastornos genéticos; pero también en patologías psiquiátricas como la esquizofrenia, los trastornos afectivos, o disociativos, entre otros. "En estos casos, la risa es un signo de que algo no funciona bien, de la desconexión del sujeto con el entorno", añade.

En el caso concreto del síndrome pseudobulbar, un conjunto de síntomas que se asocia a diferentes enfermedades neurológicas, como ictus de repetición, traumatismos craneoencefálicos, esclerosis múltiple, tumores, o encefalitis, entre otras afecciones, dice que éste se caracteriza por dificultades en la fonación y en la articulación del lenguaje, en la masticación y en la deglución de los alimentos, y por labilidad emocional, con risa y llanto espasmódicos, no congruentes con el factor desencadenante ni por la naturaleza del mismo ni por su intensidad. "En función de la enfermedad de base se pueden observar síntomas más o menos graves, pero los problemas más importantes derivan de la dificultad en la alimentación", agrega.

Además, incide la doctora Sanz, que otro de los fenómenos en los que la risa no supone un beneficio para nuestra salud cuando ésta es capaz de producir crisis de cataplexia, un problema neurológico en el que se producen episodios breves y súbitos de pérdida del tono muscular bilateral, que pueden variar en intensidad y llegar a producir una caída. "Estos episodios se disparan a raíz de emociones fuertes, como la risa o el llanto, la sorpresa, el estrés, o la ira", advierte.

Por último, cree importante reflexionar sobre las repercusiones de reírse de los otros: "Es diferente reírse de otra persona como forma de censurar, mofarse, agredir al otro. Cuando es el grupo el que se ríe de alguien se multiplica de forma exponencial la posibilidad de causar daño. En los últimos tiempos se han lanzado muchas campañas de concienciación sobre problemas como el acoso escolar, donde el grupo excluye y discrimina a determinados individuos utilizando diferentes formas de burla y menosprecio".