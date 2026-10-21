Descubren el interruptor que activa a una de las bacterias más letales

Una investigación liderada por el Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC) y la Universidad de Notre Dame ha descubierto el mecanismo molecular que permite a la bacteria Clostridioides difficile abandonar su estado latente y comenzar una infección. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre nuevas vías para desarrollar fármacos capaces de impedir que el microorganismo se active antes de causar daño.

La bacteria es una de las principales amenazas infecciosas asociadas a los hospitales y al uso de antibióticos. Puede provocar desde diarreas hasta colitis potencialmente mortales, y el riesgo de infección aumenta durante un tratamiento antibiótico, poco después de finalizarlo o en personas con el sistema inmunitario debilitado.

Su capacidad para formar esporas extremadamente resistentes explica buena parte de su peligrosidad. Estas estructuras pueden sobrevivir durante largos periodos en el ambiente y resistir a numerosos antibióticos y procedimientos habituales de desinfección. Cuando germinan, dan lugar a la forma activa de la bacteria, que coloniza el intestino y puede producir toxinas responsables de la enfermedad. Hasta ahora, los investigadores no conocían con precisión cómo las esporas detectaban las señales químicas del intestino que desencadenan ese proceso.

La infección

"Por primera vez hemos podido visualizar la maquinaria molecular que reconoce la señal química que desencadena la germinación de las esporas de C. difficile", ha explicado Juan Hermoso, investigador del IQF-CSIC y autor del estudio.

El equipo ha identificado la proteína CspA como el receptor directo del taurocolato, una sal biliar presente en el intestino humano que actúa como señal para iniciar la germinación. Los científicos han utilizado técnicas de cristalografía de rayos X, microscopía crioelectrónica de alta resolución y análisis biofísicos para determinar la estructura tridimensional de las proteínas CspA, CspB y CspC, así como la del complejo formado por CspA y CspC unido al taurocolato.

Los resultados muestran que CspA y CspC forman un complejo muy estable capaz de reconocer la molécula mediante varios puntos de unión específicos. De este modo, el estudio permite comprender a nivel molecular cómo las esporas identifican que han llegado a un entorno favorable para activarse.

Nuevas vías para desarrollar fármacos

El descubrimiento podría facilitar el diseño de tratamientos dirigidos a bloquear la germinación antes de que la bacteria alcance su forma activa y produzca toxinas.

"Impedir la germinación de las esporas constituye una estrategia terapéutica especialmente atractiva", ha destacado Hermoso, quien subraya que, si las esporas no logran activarse, la bacteria no alcanza el estado vegetativo responsable del desarrollo de la enfermedad.

Por su parte, Martín Alcorlo, coautor del trabajo e investigador del IQF-CSIC, ha señalado que las estructuras identificadas permiten plantear estrategias para desarrollar moléculas que interfieran en la activación de las esporas.