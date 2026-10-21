El próximo domingo cambia la hora: 6 claves expertas para que el reloj no te robe el sueño

El próximo domingo entrará en vigor el nuevo horario de invierno, una transición que, aunque solo implica mover las manecillas una hora, puede alterar nuestro organismo más de lo que imaginamos. Para muchas personas, este ajuste altera el reloj biológico, provocando irritabilidad, falta de concentración y, sobre todo, problemas para conciliar el sueño.

Para evitar que este cambio afecte a tu rendimiento y bienestar, los expertos recomiendan seguir estas seis pautas fundamentales para proteger tu descanso:

El sueño no se recupera de golpe. Disponer de una hora más este domingo no solucionará semanas de mal descanso. No intentes compensar el sueño perdido en una sola noche; la regularidad es la verdadera clave.

Prepara a tu cuerpo los días previos. Si sabes que eres sensible a estos cambios, empieza a adaptarte antes. Retrasar ligeramente la hora de acostarte y de las comidas de forma gradual durante los días anteriores suavizará el impacto.

Busca la luz del sol al despertar . La luz natural de la mañana es la señal más potente que tiene nuestro cerebro para sincronizar el reloj interno. Sal al exterior o abre bien las persianas nada más levantarte para indicarle a tu cuerpo que el día ha comenzado.

. La luz natural de la mañana es la señal más potente que tiene nuestro cerebro para sincronizar el reloj interno. Sal al exterior o abre bien las persianas nada más levantarte para indicarle a tu cuerpo que el día ha comenzado. Pon freno a la cafeína por la tarde. El café o las bebidas energéticas consumidas a última hora del día son enemigos silenciosos. La cafeína permanece en el organismo durante horas e interfiere directamente en la calidad del sueño profundo.

Cenas ligeras y tempranas. Los excesos nocturnos pasan factura. Evita las comidas copiosas, el consumo de alcohol y cenar justo antes de irte a la cama, ya que una digestión pesada dificultará el descanso.

Desconecta una hora antes de dormir. Baja las revoluciones de tu día de forma progresiva. Reduce la intensidad de la luz en casa, mantén las pantallas (móviles, tabletas o televisión) apagadas durante la última hora del día y opta por actividades relajantes como la lectura.

Afrontar el cambio de hora no tiene por qué ser sinónimo de cansancio. Con un poco de anticipación y cuidando las rutinas nocturnas, tu cuerpo se adaptará al nuevo horario sin resentirse.

La mesa como aliada de tu reloj biológico

La alimentación juega un papel crucial en la sincronización de nuestros ritmos circadianos. Lo que comemos, y cuándo lo comemos, envía señales directas al cerebro sobre si es momento de estar activos o de descansar. Para facilitar la transición horaria, se recomienda priorizar en las cenas alimentos ricos en triptófano (como los huevos, el pavo o los frutos secos), un aminoácido esencial que nuestro cuerpo utiliza para producir serotonina y, posteriormente, melatonina, la hormona del sueño.

En situaciones donde el cambio de hora altera de forma más acusada el descanso, los complementos alimenticios específicos pueden servir de apoyo. Opciones que combinan la melatonina con compuestos relajantes, como el suplemento Calm Plus Melatonina, que asocia esta hormona con extractos de plantas como la valeriana o la pasiflora y nutrientes como el magnesio, ayudan a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Al aportar melatonina de forma externa justo antes de acostarse, se le proporciona al organismo una señal clara para reajustar los relojes internos de manera más rápida y eficiente.

En parafarmaciamundonatural.es nos ofrecen una amplia gama de productos de alimentación y suplementación para ayudarnos a abordar cambios como los que se nos presentan cada año con el cambio de hora.