Un hallazgo español abre una nueva vía para tratar los trastornos del crecimiento óseo

Una proteína podría abrir una nueva vía para tratar determinados trastornos del crecimiento óseo mediante terapias más personalizadas. Un equipo de investigadores de Málaga ha identificado nuevos mecanismos por los que la PAPP-A2 favorece el crecimiento y la remodelación de los huesos, con respuestas diferentes entre machos y hembras.

El estudio, publicado en la revista Bone & Joint Research, se ha realizado en ratones y aporta nuevas pistas para desarrollar tratamientos frente a alteraciones relacionadas con la disponibilidad del factor de crecimiento IGF1. En la investigación han participado científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y de la Universidad de Málaga (UMA), junto a otros centros sanitarios y de investigación.

La PAPP-A2 actúa como unas tijeras biológicas: libera el IGF1 de las proteínas que lo mantienen unido y permite que ejerza su función en los tejidos, incluido el hueso. Los investigadores han estudiado qué ocurre cuando esta proteína falta y cómo responden los animales a distintos tratamientos.

Tres tratamientos

Para analizar su función, el equipo utilizó ratones sin el gen Pappa2, que presentan menor tamaño corporal y alteraciones en el crecimiento óseo. Desde los primeros días de vida y durante un mes, los animales recibieron hormona del crecimiento (GH), IGF1 o PAPP-A2.

Los tres tratamientos mejoraron distintos parámetros, aunque con respuestas diferentes. La administración de PAPP-A2 aumentó el peso y la longitud corporal de los ratones y mejoró la relación entre el peso y la longitud del fémur, un indicador de la estructura ósea. Los efectos dependieron del sexo y de las alteraciones biológicas asociadas a la ausencia de la proteína.

"Los resultados muestran que PAPP-A2 no actúa simplemente estimulando el crecimiento de forma general, sino que parece recuperar mecanismos alterados cuando existe una baja disponibilidad de IGF1. Además, hemos observado que la respuesta molecular del hueso es distinta en machos y hembras", ha explicado Juan Suárez, profesor de la UMA e investigador de Ibima Plataforma Bionand y último autor del trabajo.