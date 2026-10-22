Elena Sanz, psiquiatra, explica en qué casos reírse no es buena señal: "No estoy en el presente, estoy en otro sitio"

La psiquiatra Elena Sanz Rivas explicó en esRadio en qué situaciones la risa puede indicar que una persona no está bien. Lo hizo en una entrevista con Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia este pasado miércoles. La conversación formaba parte de la sección en la que una vez al mes aproximadamente el programa habla con un experto para contar algunos de los principales avances en materia de biomedicina.
Sanz Rivas es jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo. El tema de ese día fue la risa, que el presentador describió como "uno de los métodos más terapéuticos y ancestrales que existen". La psiquiatra repasó sus efectos sobre el organismo y llegó a decir que "parece mentira que produzca tantas cosas buenas". Hacia el minuto 47, Polvorinos le planteó la pregunta contraria: "¿Hay momentos en los que la risa no sea positiva o que no sea sana?".
La respuesta fue afirmativa. "Sí, a veces la risa puede ser indicativo de que hay cosas que no están funcionando bien", señaló Sanz Rivas. "Si resulta que yo acabo de tener un accidente de tráfico tremendo y me pongo a reírme, posiblemente algo de lo que está pasando es demasiado para mí y me estoy desconectando de lo que me está pasando en ese momento", puso de ejemplo.
La psiquiatra planteó también los casos en los que la risa se asocia a algunas enfermedades neurológicas. "Hay veces que yo puedo tener una demencia o puedo tener algunas enfermedades neurológicas y tengo lo que se llama afectividad inapropiada", añadió.
También la que aparece en ciertas enfermedades mentales. "Puede ser que yo tenga una enfermedad mental y esté hablando conmigo misma y no me esté enterando de nada de lo que pasa aquí y esté riéndome por las cosas que yo sola estoy pensando", señaló.
En esos casos, dijo, la risa no responde a nada de lo que sucede fuera, sino a los propios pensamientos de quien la tiene: "O sea, que todas esas cosas serían signos de que no estoy donde estoy, no estoy en el presente, estoy en otro sitio".
La risa sana empieza por uno mismo
La psiquiatra defendió durante la entrevista "tomarse la vida con humor" y consideró como "un buen ejercicio aprender a reírnos, en primer lugar, de nosotros mismos" y "aprender a relativizar".
Polvorinos le preguntó si quienes saben reírse de sí mismos muestran más inteligencia o seguridad. "Sí, estoy de acuerdo", contestó. "Para poder reírnos de nosotros mismos tenemos que tener un buen conocimiento de nosotros mismos, capacidad para perdonarnos los errores", explicó, y añadió que eso "nos indica un grado de maduración, un grado de salud mental". Lo describió como uno de los "mecanismos de defensa más saludables que hay".
Según Sanz Rivas, "uno de los recursos de una terapia bien entendida es poder ser gracioso, irónico". "Y yo desde luego lo agradezco mucho", confesó.
Con los demás y no de los demás
La psiquiatra marcó un último límite, en este caso en el trato con los otros. "Esto es importante, que seamos nosotros los que nos reímos de las cosas que nos pasan y que no sean los demás los que se están riendo de nosotros, es decir, reírnos con los demás y no de los demás", señaló.
"Nosotros todos tenemos muy buen humor con nuestras propias cosas, pero no nos hace gracia que el de enfrente nos diga las cosas que hacemos mal", puntualizó. Por eso, concluyó, "es muy importante esto de poder reírnos nosotros de nuestros errores, pero no estar señalándole al que está enfrente lo que hace mal".