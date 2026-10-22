La Fundación Jiménez Díaz mejora más de 100 puestos en el 'Worlds Best Smart Hospitals 2027' de Newsweek

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mejorado más de 100 puestos su posición en el 'Worlds Best Smart Hospitals 2027' , consolidándose en el 'Top 10' de los hospitales españoles dentro de los 20 nacionales incluidos en la última edición de este ranking elaborado por la revista americana Newsweek, en colaboración con Statista, como reconocimiento a su apuesta por la innovación tecnológica y la transformación digital, elementos claves de su definición como hospital moderno.

Con este avance, concretamente de 108 puestos, el hospital madrileño se convierte en el segundo español que más sube en la clasificación de este año, y se sitúa en la posición 169 a nivel mundial, acumulando una mejora de 150 puestos en tan solo cinco años, desde su primera inclusión en este ranking.

Según informó la Fundación Jiménez Díaz, este nuevo hito confirma el carácter innovador del hospital y su implantación de soluciones digitales avanzadas como la IA, la robótica, la telemedicina y la analítica avanzada de datos, que están transformando el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, la coordinación asistencial y el funcionamiento de los centros sanitarios, favoreciendo una atención más eficiente, personalizada y conectada.

En este contexto, el ranking 'World's Best Smart Hospitals 2027', elaborado por Newsweek y Statista en su sexta edición, reconoce a los 410 hospitales líderes en transformación digital e innovación tecnológica de 33 países. La clasificación no se limita a identificar la presencia de tecnologías avanzadas, sino que evalúa su integración efectiva en la actividad clínica y en los procesos operativos de los hospitales.

Su metodología se basa en tres pilares: las recomendaciones de profesionales sanitarios y directivos hospitalarios de todo el mundo; la evaluación de la madurez digital de los centros mediante una encuesta específica de Statista; y las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales relacionadas con la salud digital. Además, se realiza una investigación complementaria para validar la innovación tecnológica y el liderazgo de cada hospital. Todo ello con el objetivo de identificar los hospitales que están a la vanguardia de la transformación digital y contribuyen a definir el futuro de la atención sanitaria.

Entre los rankings de la Fundación Jiménez Díaz valorados por Newsweek, destaca el 9º puesto nacional que ocupó en la última edición del 'World's Best Hospitals', tras mejorar 30 posiciones con respecto a la edición anterior y convertirse en el segundo hospital del mundo que más subió en la clasificación global el año pasado; o su reconocimiento como uno de los grandes referentes internacionales de la sanidad tras su inclusión, un año más, en el 'World's Best Specialized Hospitals 2027', cuyas especialidades de Oncología, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Neumología mejoraron sus posiciones hasta situarse en los puestos 198, 120 y 88, respectivamente, de este ranking. Asimismo, el pasado septiembre, el hospital madrileño se sumó la primera edición del 'World's Greenest Hospitals 2026', donde fue reconocido entre los ocho hospitales españoles más sostenibles del mundo.

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Con 665 camas, más de 4.500 profesionales, 26 quirófanos -que incluyen dos híbridos, tres robots Da Vinci, un robot ROSA y una RM magnética integrada de alto campo-, un acelerador lineal EVO, tecnología HIFU, más de 45.000 intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo, más de 1,6 millones de consultas externas realizadas, más de 200.000 urgencias atendidas y más de 33.000 pacientes ingresados, cerca de 700 ensayos clínicos y de 500 proyectos de investigación en marcha, y una media de más de un centenar de nuevos residentes incorporados cada año, la Fundación Jiménez Díaz lleva, además, más de una década siendo el hospital de alta complejidad en la Comunidad de Madrid mejor valorado por los pacientes (Índice Global de Satisfacción) y por los profesionales (Índice de Excelencia Hospitalaria).

Junto a estas recompensas, destacan también hitos como haber sido el primer hospital del mundo en obtener el EFQM Global, el primero español de complejidad alta, docente e investigador en recibir el reconocimiento de Excelencia en Gestión EFQM 5 Stars, y el primero español de complejidad alta, docente e investigador en recibir, para todo el centro, el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de seguridad y calidad clínica más exigente del mundo en el ámbito sanitario.

Según los últimos datos del Sermas, correspondientes a septiembre de 2026, en lo que respecta a consultas externas, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con una demora media de 28,81 días; muy por debajo de la media de 59,91 días de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la actividad quirúrgica, la Fundación Jiménez Díaz es uno de los centros con menores tiempos de espera (19,24 días).

Según la evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2025, los usuarios del Servicio Madrileño de Salud valoran a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital, no solo del grupo de centros de alta complejidad, sino de todos los públicos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los hospitales monográficos, de apoyo y de media estancia.

La Fundación Jiménez Díaz señaló, además, que lidera desde 2010 la valoración de los pacientes en las encuestas de satisfacción del Sermas, siendo el único centro madrileño de alta complejidad que ha mantenido su Índice de Satisfacción Global por encima del 91 por ciento de manera constante, con la tasa de reclamaciones más baja.