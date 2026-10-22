Muere en Francia el primer paciente infectado por el virus shamonda, hasta ahora desconocido en humanos

Francia ha confirmado el primer caso de infección humana por el virus shamonda, un patógeno que hasta ahora únicamente se había detectado en animales. El afectado, un hombre que sufría una inmunodepresión grave, falleció mientras permanecía ingresado en un hospital de Lyon.

Según ha informado Europa Press, los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del contagio y determinar la relación entre el virus y las complicaciones que sufrió el paciente antes de morir.

En un comunicado conjunto, las autoridades han confirmado que "la infección por el virus shamonda en este paciente constituye la primera detección documentada y notificada del virus en el ser humano". Pese a este hallazgo, han insistido en que "no hay riesgo sanitario para la población".

Los investigadores consideran que el contagio pudo producirse en el este de Francia, donde se había detectado la circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de este año.

"En esta etapa de las investigaciones, la hipótesis es la de una transmisión vectorial en el caso, mediante la picadura de un mosquito del tipo 'Culicoides' en el este de Francia, territorio donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de 2026", han explicado los ministerios.

Por otra parte, los análisis realizados hasta el momento apuntan a que el patógeno pudo desempeñar un papel importante en el deterioro del estado de salud del fallecido. Las autoridades han señalado que "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus shamonda".

Las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas continúan abiertas para esclarecer el caso.

El virus se extiende por Francia

La aparición de este primer caso humano coincide con la expansión del virus por las explotaciones ganaderas francesas. Según publicó el pasado 17 de octubre la revista especializada Réussir, el patógeno ya estaba presente en 51 departamentos franceses, con 28 casos confirmados en Cantal.

Una actualización posterior de los servicios veterinarios franceses elevó a 53 el número de departamentos con focos bovinos confirmados, lo que refleja la expansión territorial del virus durante los últimos meses.

La publicación Réussir también advertía de las dificultades para determinar el alcance real de la enfermedad, puesto que no está sometida a declaración obligatoria. Esta circunstancia complica el seguimiento de su propagación entre las explotaciones ganaderas.

Entre los síntomas observados en el ganado se encuentran la fiebre, la diarrea, el decaimiento y la disminución de la producción de leche. Los especialistas también investigan las posibles consecuencias reproductivas de la infección, después de detectar abortos y malformaciones en algunos animales, aunque todavía no se ha determinado con precisión la relación causal ni el alcance de estos efectos.

Por el momento, no existe una vacuna específica contra el virus shamonda, según la información difundida por la organización veterinaria francesa GTV Grand Est. La vigilancia de las explotaciones y las medidas destinadas a reducir la exposición a los insectos transmisores constituyen algunas de las principales herramientas de prevención.

El origen del virus

El shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y se transmite principalmente mediante pequeños insectos picadores del género Culicoides. Su primera identificación se produjo en Nigeria a mediados de la década de los sesenta.

Durante las décadas posteriores, el virus se detectó de manera esporádica en diferentes regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón. Sin embargo, no fue hasta el verano de 2026 cuando se confirmó su presencia en Europa Central, donde se identificó una variante denominada Shamonda-Europe.

De acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el ganado bovino constituye su principal hospedador, aunque también pueden infectarse ovejas y cabras.

Asimismo, se han identificado équidos que han dado positivo y presentaban síntomas nerviosos, aunque hasta ahora no se ha podido demostrar una relación causal entre la infección y esas manifestaciones clínicas.

La identificación del primer caso humano documentado abre ahora nuevas incógnitas sobre la capacidad de este patógeno para infectar a las personas. No obstante, las autoridades francesas insisten en que no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.