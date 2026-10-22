Tu despensa contra el frío: 4 alimentos económicos para cuidar tus defensas este otoño

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar terreno. Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), las tasas de contagio en España ya han superado el umbral epidémico, situándose en 493 casos por cada 100.000 habitantes. Con la covid-19 en ascenso y el virus respiratorio sincitial (VRS) asomando entre los más pequeños, es normal que busquemos formas de protegernos.

Sin embargo, antes de acudir corriendo a la farmacia a por rutinas milagrosas, conviene mirar dentro de la cocina. La salud inmunitaria está estrechamente ligada a lo que comemos en el plato.

Los nutrientes clave para tu escudo inmunitario

Para mantener el sistema inmunitario funcionando a pleno rendimiento y proteger nuestras células del daño oxidativo, el cuerpo necesita tres vitaminas esenciales:

Vitamina C: La aliada clásica de las defensas y la piel.

Vitamina D: Crucial para la respuesta inmune, especialmente cuando disminuyen las horas de sol.

Vitamina A: Fundamental para cuidar y mantener sanas las mucosas del aparato respiratorio, que actúan como la primera barrera frente a los virus.

Teniendo en cuenta estos nutrientes esenciales, en nuestras dietas de otoño nunca deberían faltar los cítricos. Bien en zumo o enteras, naranjas, limones y mandarinas nos aportan la dosis idónea de vitamina C y folato. El frío anima a que, además, añadamos las legumbres que no sólo aportan proteínas vegetales y fibra, sino que son también ricas en zinc, un mineral clave para el sistema inmunitario.

Durante el otoño y el invierno nos exponemos menos al sol, lo que disminuye nuestros niveles de vitamina D. El pescado azul es una de las pocas fuentes alimentarias naturales de este nutriente. Las versiones congeladas o en lata son baratas, duraderas y perfectas para añadir a tostadas o pastas. Por último, son ideales para consumir en pequeñas cantidades como tentempié los frutos secos. Aportan grasas saludables, fibra y minerales esenciales como el zinc. Un puñado sobre el yogur o en la ensalada enriquece cualquier plato en un segundo.

La suplementación que garantiza el escudo inmunitario

La combinación de Vitanano C 1062 y Vita D3 de MundoNatural actúa de forma sinérgica para preparar el sistema inmunitario frente a los cambios de temperatura invernales y reducir el impacto de las infecciones respiratorias habituales.

A diferencia de la vitamina C convencional, que el cuerpo suele eliminar rápidamente a través de la orina cuando se toma en dosis altas, la fórmula liposomada de Vitanano C 1062 recubre la vitamina (ácido L-ascórbico) con una capa de fosfolípidos. La alta absorción promueve activamente la producción y el rendimiento de los linfocitos y fagocitos (glóbulos blancos), las células encargadas de neutralizar virus y bacterias patógenas en las vías respiratorias.

Mientras, la vitamina D3 actúa prácticamente como una hormona y es fundamental durante el invierno, época en la que su síntesis disminuye drásticamente debido a la menor exposición al sol. Además, Vitamina D3 de MundoNatural es la encargada de "despertar" a los macrófagos y activar la producción de péptidos antimicrobianos naturales en los pulmones.

Toda la información y más consejos en parafarmaciamundonatural.es.