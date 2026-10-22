Una nutricionista alerta del aumento del apetito en otoño y explica cuándo no hay que comer más

La llegada del otoño suele venir acompañada de un aumento del apetito, pero comer más no siempre responde a una mayor necesidad energética del organismo. Así lo advierte Ingrid Daniele, nutricionista de Blua de Sanitas, que recomienda revisar la composición de las comidas antes de aumentar las cantidades.

"En la práctica, solemos pasar más tiempo en interiores, reducir algo la actividad física y recurrir con mayor frecuencia a platos más contundentes y energéticos", explica Daniele. Por ello, antes de incrementar las raciones, aconseja comprobar si la alimentación habitual incluye suficientes alimentos que favorezcan la saciedad, como verduras, legumbres, proteínas de calidad y cereales integrales.

Con la bajada de las temperaturas también apetecen más las preparaciones calientes. Sin embargo, adaptar la dieta al otoño no significa que todas las comidas deban ser más calóricas. Un potaje de legumbres con verduras, unas lentejas estofadas, una crema de calabaza acompañada de pescado o huevo o unas verduras asadas con garbanzos son algunas de las opciones que permiten mantener una alimentación completa y saciante.

La especialista recomienda no recurrir de forma habitual a ingredientes de consumo ocasional, como los embutidos grasos o las salsas muy calóricas, para dar más consistencia a los platos.

La hidratación

Otro de los aspectos que los expertos consideran importantes durante estos meses es mantener una hidratación regular. Aunque con el frío suele apetecer menos beber agua, las necesidades de líquidos se mantienen. Por eso, aconsejan alternar el agua con infusiones sin azúcar, caldos suaves bajos en sal o bebidas calientes sin azúcares añadidos. También pueden contribuir a la hidratación frutas de temporada con un alto contenido en agua, como la naranja, la mandarina o la pera.

En el caso de las personas mayores, esta recomendación cobra especial importancia. Con la edad disminuye la percepción de sed, lo que puede elevar el riesgo de deshidratación si la ingesta de líquidos es insuficiente.

Además, la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, advierte de que es necesario prestar atención a los cambios en la alimentación de este colectivo. "En una persona mayor, que un plato caliente resulte agradable no significa que sea nutricionalmente suficiente", señala.

Si una persona comienza a comer cantidades claramente menores o pierde peso sin proponérselo, Piqueras recomienda valorar la causa antes de asumir que simplemente necesita menos comida.

Aprovechar los alimentos de temporada

Los expertos también aconsejan adaptar la compra a los productos propios del otoño, una forma de diversificar la dieta y aprovechar los alimentos en su mejor momento de consumo. Entre ellos destacan la calabaza, el boniato, las coles, las acelgas, las setas, la granada, el caqui, la mandarina y la naranja.

La recomendación es combinar las verduras con alimentos ricos en proteínas y fibra, como las legumbres, el pescado, los huevos, los frutos secos o los cereales integrales. Sopas, cremas y potajes pueden formar parte de una alimentación equilibrada sin necesidad de incrementar de forma significativa su aporte calórico.