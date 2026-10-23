El cambio de hora de invierno puede alterar el sueño y el humor de los más pequeños: cómo ayudarles a adaptarse

La madrugada del próximo sábado 24 al domingo 25 de octubre se producirá el cambio de hora en España para dar paso al horario de invierno. A las 3:00 de la madrugada, los relojes se retrasarán una hora, hasta las 2:00, por lo que se ganará una hora de descanso. En Canarias, el cambio se realizará a las 2:00, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00.

Aunque esa noche se pueda dormir una hora más, el cambio de horario puede afectar a las rutinas de los más pequeños. Los bebés y los niños pequeños pueden ser especialmente sensibles a estas modificaciones, ya que sus horarios de sueño y alimentación suelen estar más estructurados.

Según explica el doctor Ramiro Blanco, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud La Coruña, "el cambio de hora altera el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico interno que regula el sueño en función de la luz y la oscuridad". El especialista advierte de que este desajuste puede provocar temporalmente irritabilidad, inquietud, cansancio, somnolencia durante el día y dificultades de concentración, especialmente durante los primeros días.

Cómo afecta el horario de invierno a los niños

El organismo cuenta con un reloj interno que regula los ciclos de sueño y vigilia, así como otros procesos relacionados con los ritmos diarios. Cuando se modifica la hora oficial, estos ciclos pueden necesitar un tiempo para ajustarse a los nuevos horarios.

En los bebés y los niños pequeños, el desajuste puede manifestarse mediante dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos o madrugones. También pueden sentir más cansancio durante el día, mostrar somnolencia o estar más irritables de lo habitual.

Las rutinas de alimentación también pueden verse afectadas temporalmente. Algunos niños pueden tener hambre a horas diferentes de las habituales o necesitar un periodo de adaptación a los nuevos horarios de las comidas. En el caso de los bebés, estos cambios pueden acompañarse de una mayor necesidad de contacto y ayuda para dormirse.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la reducción de las horas de luz por la tarde. Con la llegada del horario de invierno, anochece antes y las actividades al aire libre después del colegio pueden acortarse.

La Clínica Universidad de Navarra recuerda que "la luz externa es la principal guía que rige nuestro organismo", aunque también influyen otros factores, como los horarios de las comidas y el ejercicio. Por ello, mantener unas rutinas estables puede ayudar al organismo a adaptarse a la nueva distribución de las horas de luz y oscuridad.

Cómo ayudar a los niños a adaptarse al horario de invierno

Para facilitar la adaptación, se pueden introducir pequeños cambios en las rutinas durante los días anteriores y posteriores al cambio de hora.

Ajustar progresivamente la hora de acostarse: adelantarla unos 10 o 15 minutos cada día puede ayudar a adaptar el descanso sin modificar bruscamente las rutinas.

adelantarla unos 10 o 15 minutos cada día puede ayudar a adaptar el descanso sin modificar bruscamente las rutinas. Mantener horarios regulares para las comidas: procurar que el desayuno, la comida y la cena sigan una pauta estable ayuda a conservar los hábitos diarios.

procurar que el desayuno, la comida y la cena sigan una pauta estable ayuda a conservar los hábitos diarios. Aprovechar la luz natural: salir al aire libre durante el día, siempre que sea posible, favorece la regulación de los ritmos circadianos.

salir al aire libre durante el día, siempre que sea posible, favorece la regulación de los ritmos circadianos. Crear un ambiente tranquilo antes de dormir: un baño, la lectura de un cuento y la reducción del uso de pantallas antes de acostarse pueden facilitar el descanso.

un baño, la lectura de un cuento y la reducción del uso de pantallas antes de acostarse pueden facilitar el descanso. Respetar las necesidades de sueño: conviene tener en cuenta la edad del niño y evitar que acumule cansancio durante los primeros días de adaptación.

El doctor Ramiro Blanco recomienda adaptar progresivamente los horarios antes de que los niños retomen su rutina habitual. En general, las posibles alteraciones son transitorias, aunque el tiempo de adaptación puede variar de un niño a otro.

Por eso, mantener la paciencia y la regularidad en los horarios de sueño y alimentación puede ayudar a que la transición al horario de invierno resulte más llevadera.