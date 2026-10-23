El higado graso: la enfermedad que ignora la mitad de la población y está en ascenso

El primer Barómetro del Hígado Graso revela una alarmante falta de cultura médica: la mayoría de la población desconoce que el hígado graso afecta a 10 millones de personas en España, lo que eleva el riesgo de sufrir ictus e infartos.

La percepción general es que se trata de una patología menor y residual, y nada más lejos de la realidad. Además, existe un desconocimiento generalizado de las consecuencias de padecer hígado graso que van más allá del abdomen. Según los datos médicos, sufrir esteatosis hepática incrementa directamente el riesgo de sufrir un ictus (46% de ignorancia) o un infarto de miocardio (41%), y el 70% no sabe que puede acabar en un trasplante.

Además, el 53% de la población encuestada cree que es una enfermedad exclusiva de personas con sobrepeso, dejando desprotegidas a miles de personas con peso normal pero con desarreglos metabólicos o genéticos. De hecho, el desconocimiento lleva a la mayoría, el 92 por ciento, a culpar al propio enfermo de su situación y sólo un 24 por ciento entiende que la genética y el metabolismo juegan un papel determinante. El estilo de vida es importante, pero no definitivo para esta enfermedad. De hecho, otro de los asuntos que la gente desconoce es que se trata de una enfermedad tratable e incluso, si se trata a tiempo, curable.

El desconocimiento va más allá de la propia enfermedad, sobre todo entre la gente más joven, ya que el 67% de las personas de 18 a 24 años desconoce que el hígado es un órgano vital y la mitad de los menores de 35 ignora que la enfermedad es completamente silenciosa y avanza sin dolor.

La alimentación hepática también es una gran desconocida

La alimentación que protege frente al hígado graso es la dieta mediterránea tradicional, caracterizada por un patrón de alimentos reales ricos en antioxidantes, fibra y grasas saludables. El objetivo principal de la alimentación es reducir la acumulación de triglicéridos intrahepáticos, disminuir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Cuando queremos hacer un trabajo más intensivo, sobre todo en las estaciones de primavera y otoño, la suplementación puede cumplir una función principal. Depurplus de MundoNatural es un preparado botánico y nutricional diseñado para optimizar de forma integral los procesos enzimáticos de desintoxicación del hígado, actuando secuencialmente en las denominadas Fase 1 y Fase 2 de la depuración hepática.

Muchos depurativos comunes solo estimulan la Fase 1, lo que puede resultar contraproducente si la Fase 2 no está preparada, ya que se acumulan compuestos intermedios altamente reactivos. La fórmula de Depurplus cápsulas está equilibrada con plantas, aminoácidos y cofactores para hacer frente a ambas etapas. La clave está en la Colina e Inositol, nutrientes esenciales que evitan la acumulación y el depósito de grasas en el tejido hepático, promoviendo el transporte correcto de los lípidos hacia fuera del órgano.

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