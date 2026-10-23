Alerta por el virus Shamonda en España: ya afecta a explotaciones ganaderas de seis provincias

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene bajo vigilancia la evolución del virus Shamonda en España, después de que se haya confirmado su presencia en explotaciones ganaderas de seis provincias. La situación ha adquirido especial relevancia tras la muerte de un paciente infectado por este patógeno en Francia, donde las autoridades investigan su posible relación con el fallecimiento. Hasta ahora, el virus se consideraba incapaz de transmitirse a los seres humanos.

Según informa Europa Press, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que actúa como Laboratorio Nacional de Referencia, ha identificado el virus Shamonda tipo 1 en explotaciones de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Gerona. En esta última provincia, los análisis confirmaron el pasado 20 de octubre la presencia del patógeno en tres explotaciones de vacuno lechero. Por su parte, las autoridades de Cantabria han notificado la detección del tipo 2 del virus.

Los animales afectados presentan principalmente fiebre, diarrea y una reducción de la producción de leche, síntomas similares a los observados en otras explotaciones europeas. Los positivos se han identificado mediante el sistema de vigilancia pasiva establecido en España para detectar la enfermedad.

El Ministerio de Agricultura mantiene la atención sobre la evolución de los casos y las características de los virus identificados. "La situación en España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos", recoge la última actualización del departamento, citada por Europa Press.

La muerte de un paciente en Francia

La vigilancia del virus en España coincide con la investigación abierta en Francia tras el fallecimiento de un hombre infectado por Shamonda en un hospital de Lyon. El paciente padecía una inmunodepresión grave y presentó complicaciones neurológicas antes de morir, aproximadamente dos semanas después de la aparición de los primeros síntomas.

Se trata de la primera infección humana documentada por este patógeno, que hasta ahora únicamente se había identificado en animales. Las autoridades francesas investigan las circunstancias del contagio y su posible relación con las complicaciones que precedieron al fallecimiento.

Una de las principales hipótesis apunta a que el hombre pudo infectarse mediante la picadura de un insecto del género Culicoides en el este de Francia, una zona donde ya se había constatado la circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura han señalado que "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus shamonda". Sin embargo, las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas continúan abiertas y todavía no se ha establecido una relación causal definitiva.

Pese a este primer caso humano, las autoridades francesas insisten en que "no hay riesgo sanitario para la población", según recoge Europa Press.

El virus se extiende por Europa

La circulación del virus Shamonda no se limita a España y Francia. En las últimas semanas también se han comunicado detecciones en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido —concretamente en Jersey— y Suiza.

La evolución resulta especialmente significativa en Francia, Portugal y Eslovenia, donde se ha registrado un aumento de la presencia del patógeno durante los últimos quince días.

En Portugal, las autoridades confirmaron el pasado 9 de octubre cinco explotaciones bovinas positivas. Ese mismo día, Eslovenia notificó su primer foco, localizado en una explotación de la región de Savinja, al este del país, donde tres bovinos dieron positivo.

Francia presenta una situación más extendida. El virus ya ha sido identificado en 54 departamentos del país, mientras que en 52 de ellos se han detectado bovinos con síntomas compatibles con la infección.

La enfermedad también afecta al ganado ovino. Durante septiembre se confirmaron brotes en los departamentos franceses de Oise y Aveyron, donde se observaron graves malformaciones congénitas en los corderos.

Entre las alteraciones identificadas figuran la artrogriposis y la braquignatia. Los análisis también permitieron detectar material genético del virus en el tejido cerebral de los animales afectados.

Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura mantiene el seguimiento de los casos registrados en España, con especial atención a la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos.