ISDIN refuerza la prevención del cáncer de piel en el ciclismo profesional con revisiones dermatológicas

ISDIN, fotoprotector oficial del Movistar Team, ha llevado a cabo revisiones cutáneas a los 45 ciclistas de los equipos masculino y femenino en el marco de su concentración de pretemporada.

Los skin checks, realizados esta semana en el hotel Gorraiz de Pamplona, son una de las iniciativas que ISDIN impulsa como parte de su movimiento 'Love Your Skin', que promueve la prevención del cáncer de piel mediante la detección temprana de posibles lesiones y conciencia sobre los riesgos de la exposición solar.

Los chequeos, realizados por la dermatóloga Amaia Larumbe, han permitido evaluar el estado de la piel de los y las deportistas e identificar posibles alteraciones cutáneas que requieran seguimiento, en línea con las revisiones que ya se realizaron en el contexto del Tour de Francia.

Los skin checks adquieren especial relevancia en el ciclismo, una disciplina que conlleva una exposición elevada a la radiación ultravioleta –los ciclistas pueden pasar entre 6 y 7 horas diarias a pleno sol, coincidiendo con la franja de mediodía que concentra la radiación UV más alta–.

"Dada la gran exposición solar que tienen deportes como es el ciclismo, es muy importante que los deportistas hagan revisiones periódicas con su dermatólogo para prevenir el cáncer de piel o cualquier otra lesión lo más temprano posible, y para evitar este tipo de lesiones y el daño solar, es muy importante la fotoprotección a nivel general, pero sobre todo antes de las carreras y durante todos los entrenos, a nivel tópico e incluso a nivel oral", explicó la doctora Amaia Larumbe, dermatóloga responsable de las revisiones.

Seguimiento dermatológico

Esta acción da continuidad a las revisiones dermatológicas que ISDIN realizó a los y las ciclistas antes del Tour de Francia, el pasado mes de julio, y refuerza la importancia de mantener un seguimiento recurrente como método de prevención del cáncer de piel más allá de los grandes eventos y competiciones.

"Es muy importante usar las cremas durante carreras y entrenamientos donde estamos tan expuestos al sol", subrayó Enric Mas, ciclista del Movistar Team y ganador de la Vuelta a España 2026.

La colaboración entre ISDIN y el Movistar Team comenzó en 2018 con el equipo femenino y se ha consolidado a lo largo de los últimos ocho años con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la piel entre los y las deportistas profesionales. Esta alianza, además, permite aprovechar la visibilidad del ciclismo profesional para acercar a la sociedad la importancia de la fotoprotección.

Más allá de los skin checks durante competiciones y pretemporadas, como fotoprotector oficial del Movistar Team, ISDIN proporciona protección solar a los ciclistas, impulsa contenidos pedagógicos sobre los riesgos de la exposición solar y participa en acciones de sensibilización dirigidas tanto al equipo como al público general.

"Trabajar con deportistas profesionales te ayuda a ser aún más consciente de lo importante que son el cuidado de la piel y la protección del sol. Es un must en mi rutina diaria", añadió Isabel de la Vega, directora de comunicación del Movistar Team.

Esta colaboración forma parte del movimiento 'Love Your Skin', con el que ISDIN impulsa iniciativas de educación, prevención e investigación para avanzar hacia un futuro sin cáncer de piel, trabajando junto a dermatólogos, instituciones científicas y referentes del deporte de élite.

En este sentido, el laboratorio tiene presencia en otras grandes citas deportivas, como Roland-Garros, donde también promueve revisiones dermatológicas para evaluar la salud de la piel de los tenistas, y el Torneo Banco Sabadell Conde de Godó. Estas iniciativas, así como la colaboración con embajadores como Carlos Alcaraz, Mirra Andreeva, Martín Landaluce, Marta Ortega y Ona Carbonell, forman parte de la apuesta de ISDIN por convertir el deporte de élite en un altavoz de la fotoprotección diaria.