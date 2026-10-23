Reírse de uno mismo: uno de los mecanismos de defensa más saludables en psiquiatría

Elena Sanz Rivas, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, defendió los beneficios de reírse, y en especial de reírse de uno mismo, en Es Noticia, el programa de esRadio que presenta Juan Pablo Polvorinos.

Según explicó Sanz Rivas, reírse "nos ayuda a liberar la dopamina, que sabemos que es la hormona que está relacionada con el placer". La psiquiatra mencionó también las endorfinas, que describió como "los neurotransmisores cerebrales que se parecen mucho al efecto de los opiáceos y que también producen placer y analgesia y nos quitan el dolor". El tercer efecto que citó tiene que ver con el estrés: la risa, dijo, "nos bajan el cortisol, que ya sabemos que es la hormona que nos sube el estrés un montón".

A esos efectos fisiológicos sumó otros. Según la psiquiatra, la risa "disminuye la tensión arterial, refuerza el sistema inmunológico", y su influencia llega "hasta el ritmo cardíaco, funcionamiento digestivo, en el insomnio, ventilación pulmonar". "Parece mentira que produzca tantas cosas buenas", resumió.

Aprender a relativizar

Para Sanz Rivas, el beneficio va más allá del cuerpo. "Es un buen ejercicio aprender a reírnos, en primer lugar, de nosotros mismos", señaló, y lo relacionó con la capacidad de "aprender a relativizar". Explicó que, aparte de descargar tensiones, conviene "darle a las cosas el peso que tienen y no dejarnos vencer por ellas y dejarnos aplastar por ellas".

La risa, según la psiquiatra, ayuda a conseguirlo, sobre todo cuando se trata de "reírnos de uno mismo y de nuestros propios defectos, que todos los tenemos". A la pregunta de si los psiquiatras recomiendan tomarse la vida con humor, contestó que sí y añadió que "uno de los recursos de una terapia bien entendida es poder ser gracioso, irónico". "Y yo desde luego lo agradezco mucho", dijo.

¿Cuándo la risa es una señal de alarma?

Sanz Rivas explicó que "a veces la risa puede ser indicativo de que hay cosas que no están funcionando bien" y puso un ejemplo: "si resulta que yo acabo de tener un accidente de tráfico tremendo y me pongo a reírme, pues posiblemente algo de lo que está pasando es demasiado para mí y me estoy desconectando de lo que me está pasando en ese momento".

Citó otros dos casos. "Hay veces que yo puedo tener una demencia o puedo tener algunas enfermedades neurológicas y tengo lo que se llama afectividad inapropiada", explicó. También una persona con una enfermedad mental puede estar hablando consigo misma, sin enterarse de lo que pasa a su alrededor, y reírse por las cosas que solo ella está pensando. "Todas esas cosas serían signos de que no estoy donde estoy, no estoy en el presente, estoy en otro sitio", resumió.

Reírse con los demás

La psiquiatra distinguió entre reírse de uno mismo y reírse de otros. "Esto es importante, que seamos nosotros los que nos reímos de las cosas que nos pasan y que no sean los demás los que se están riendo de nosotros", señaló.

Sanz Rivas reconoció que esa tolerancia suele tener un límite. "Nosotros todos tenemos muy buen humor con nuestras propias cosas, pero no nos hace gracia que el de enfrente nos diga las cosas que hacemos mal", explicó. Por eso insistió en poder reírnos de nuestros errores sin estar señalándole al que está enfrente lo que hace mal.

"Para poder reírnos de nosotros mismos tenemos que tener un buen conocimiento de nosotros mismos, capacidad para perdonarnos los errores". Según la psiquiatra, esa capacidad "nos indica un grado de maduración, un grado de salud mental". Y la situó entre las respuestas más sanas de la mente: "es uno de los mecanismos de defensa más saludables que hay".