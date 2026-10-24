Así es el implante que logra eliminar el exceso de glucosa y reduce el peso sin medicación

Un implante electrónico inalámbrico ha logrado normalizar los niveles de glucosa en sangre y reducir el peso corporal en ratones obesos con diabetes tipo 2 sin necesidad de administrar medicamentos. El dispositivo, desarrollado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich) y la Universidad de Basilea, utiliza una reacción química para transformar el exceso de glucosa en un compuesto que el organismo puede eliminar.

La investigación, publicada en la revista científica Science, plantea una nueva vía para abordar la llamada diabesidad, el término que describe la estrecha relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2. Ambos trastornos están vinculados por procesos hormonales, inflamatorios y de regulación de la energía que pueden agravar mutuamente sus efectos.

El dispositivo, denominado ECHO (Optimización de la Salud en Circuito Cerrado Electrocatalítico), emplea la electrocatálisis para convertir la glucosa circulante en gluconato, una sustancia que puede eliminarse a través de los riñones. Para ello, utiliza un catalizador de oro recubierto de platino que desencadena la reacción química.

El sistema está diseñado para funcionar de forma automática. Conectado a un monitor continuo de glucosa mediante un teléfono inteligente, se activa cuando los niveles de azúcar en sangre superan un umbral previamente establecido. De esta forma, el implante busca eliminar el exceso de glucosa sin recurrir a la insulina ni a medicamentos externos.

Los resultados

En un estudio de prueba de concepto realizado en ratones obesos con diabetes tipo 2, la activación inalámbrica del dispositivo, con una potencia de 0,75 voltios y 10 miliamperios, consiguió restablecer los niveles normales de glucosa en sangre en aproximadamente una hora.

Los investigadores también observaron cambios en el metabolismo energético de los animales, que pasaron a utilizar más grasa en lugar de glucosa como fuente de energía. Tras seis semanas de tratamiento, los ratones registraron una reducción del peso corporal y de los niveles de triglicéridos, además de un aumento de los ácidos grasos libres circulantes y los cuerpos cetónicos.

Durante el experimento no se detectaron episodios de hipoglucemia ni efectos adversos apreciables sobre la función fisiológica, la inflamación o el comportamiento de los animales.