Así se previenen las trombosis venosas complejas y su riesgo de embolia pulmonar

La detección precoz y las nuevas técnicas endovasculares permiten mejorar el tratamiento de las trombosis venosas complejas y reducir algunas de sus secuelas. Estas enfermedades se producen cuando se forma un coágulo de sangre en el sistema venoso y pueden llegar a poner en riesgo la vida si derivan en una embolia pulmonar.

La enfermedad tromboembólica venosa tiene dos manifestaciones principales: la trombosis venosa profunda, que suele afectar a las venas de las piernas o la pelvis, y la embolia pulmonar, que se produce cuando una parte del coágulo se desprende y llega a las arterias pulmonares, dificultando la circulación de la sangre. Ambas pueden aparecer de forma conjunta.

Se estima que esta enfermedad afecta cada año a entre una y dos personas por cada mil habitantes, aunque su frecuencia varía según la edad y las características de la población. El riesgo aumenta con los años, pero también puede aparecer en personas jóvenes.

Así lo ha advertido Fernando Gallardo, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de los hospitales Quirónsalud Campo de Gibraltar y Quirónsalud Marbella. El especialista recuerda que "ser joven no excluye la enfermedad, sobre todo si existen factores que predisponen", y destaca tanto las complicaciones inmediatas como las secuelas que puede dejar a largo plazo.

Entre los principales factores de riesgo figuran la inmovilización prolongada, los traumatismos, el cáncer, la obesidad y haber sufrido una trombosis anteriormente. También influyen el embarazo y el posparto, los tratamientos con estrógenos y determinadas alteraciones de la coagulación.

Las señales de alerta

Los síntomas pueden ser poco llamativos e incluso no aparecer. Sin embargo, Gallardo recomienda sospechar de una trombosis venosa profunda cuando se produce una hinchazón reciente de una pierna, acompañada de dolor, aumento de temperatura o cambios de color, especialmente si una extremidad está claramente más hinchada que la otra. Ante estos signos, aconseja una valoración médica urgente, preferiblemente ese mismo día, sin esperar a una consulta programada.

Si aparece falta de aire repentina, dolor torácico, tos con sangre, desmayo o un deterioro brusco del estado general, la recomendación es acudir inmediatamente a urgencias o llamar al 112, por la posibilidad de una embolia pulmonar.

Para confirmar o descartar la enfermedad, los médicos recurren a la valoración clínica, las pruebas de laboratorio y distintas técnicas de imagen. La ecografía Doppler es la prueba principal para estudiar una posible trombosis en las piernas. El dímero D puede ayudar a descartar la enfermedad en determinados pacientes, aunque un resultado elevado no confirma por sí solo el diagnóstico. Si se sospecha una embolia pulmonar, el angio-TAC es una herramienta fundamental.

Cómo prevenir las trombosis

La trombosis puede dejar un síndrome postrombótico, una complicación que provoca hinchazón, pesadez, dolor, cambios en la piel y, en los casos más graves, úlceras. Algunas técnicas de retirada precoz del trombo pueden aliviar los síntomas y reducir la gravedad de estas secuelas en pacientes seleccionados, aunque no eliminan por completo el riesgo.

Para prevenir la enfermedad, los especialistas recomiendan mantener una actividad física regular, evitar periodos prolongados de inmovilidad y controlar el peso. Durante los viajes largos, aconsejan caminar periódicamente y mover los tobillos y las piernas. En pacientes hospitalizados o que van a someterse a una operación, es importante valorar el riesgo individual y utilizar anticoagulantes preventivos o medidas mecánicas cuando estén indicados.