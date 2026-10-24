¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestra salud mental y al sueño?

En la madrugada del 24 al 25 de octubre el reloj se retrasará una hora, pero esto, lejos de ser un mero trámite político, tiene una importante carga social y de salud.

Según los profesionales de la salud, nuestro cuerpo tarda en habituarse internamente a los cambios horarios al menos tres días, en ocasiones más, dependiendo de la rutina de cada persona.

El Consejo General de la Psicología de España advierte que podemos sufrir algunos síntomas los primeros días del cambio.

Desregulación emocional: La falta de regulación interna provoca un desajuste hormonal, como en el cortisol y la melatonina, que puede llevar a un incremento del estado de estrés crónico o ansiedad generalizada. Los días parecen más cortos y esto puede provocar una sensación de falta de tiempo para nuestras actividades diarias según analizan profesionales.

La provoca un desajuste hormonal, como en el cortisol y la melatonina, que puede llevar a un crónico o ansiedad generalizada. Los días parecen más cortos y esto puede provocar una sensación de falta de tiempo para nuestras actividades diarias según analizan profesionales. Fatiga psicológica : Aunque alargar la noche supone una hora más de posible descanso, el cuerpo puede arrastrar cansancio durante el día que desemboque en pérdidas de sueño durante la noche y cansancio mental que dificultan la concentración.

: Aunque alargar la noche supone una hora más de posible descanso, el cuerpo puede que desemboque en y cansancio mental que dificultan la concentración. Bajo estado de ánimo estacional: la pérdida de horas de luz, tanto por el cambio horario como por el cambio en el temporal fruto de la época del frío, puede producir falta de serotonina, la hormona encargada de regular las emociones y también implicada en la memoria y el sueño.

Algunos expertos de la salud mental perciben el cambio de huso horario como dañino para el funcionamiento hormonal de la salud mental, ya que se produce dos veces cada año y el cuerpo tarda en adaptarse a cada tiempo. Defienden también que mantener el horario estándar favorece a la salud mental y a la higiene del sueño.

Según un estudio realizado en más de 15 países que emplean el cambio horario en 2024, las personas de poblaciones del norte y con cronotipo vespertino —más activas de noche— se ven más afectadas durante estos cambios horarios.

Consejos para aliviar el impacto de este cambio horario

Aprovechar la luz de la mañana: salir a hacer actividad física o actividades al aire libre para aprovechar la luz del sol y poder mantener unos niveles hormonales estables. Ajustar los horarios del sueño: acostarse y levantarse antes de lo habitual los días previos puede introducir nuestro cuerpo de una forma mucho más suave a este cambio horario. Además, mantener una higiene del sueño tratando de acostarse y levantarse a la misma hora puede mejorar también los hábitos de sueño. Reducir el uso de pantallas antes de dormir e incluso al despertarse, ayuda, además de a conciliar el sueño antes en la noche, a no estimular y subir repentinamente el cortisol en la mañana. Mantener la habitación sin luz ni ruidos y en un entorno cómodo también contribuye al sueño. Evitar bebidas estimulantes en la tarde ni cenas demasiado grandes antes de acostarse, lo ideal es cenar entre dos y tres horas antes de la hora de dormir.

Los psicólogos también recomiendan seguir manteniendo una actividad social constante, a pesar del frío, para evitar caer en la apatía o en el aislamiento.