El peligro oculto de la Lp(a): un riesgo cardiovascular genético inmune al estilo de vida

La lipoproteína(a), conocida como Lp(a), se ha convertido en uno de los focos de atención de los especialistas en prevención cardiovascular por su capacidad para aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares sin provocar síntomas que permitan detectarla. Hay que tener en cuenta que sus concentraciones dependen fundamentalmente de la genética y permanecen relativamente estables a lo largo de la vida, por lo que una persona puede presentar niveles elevados sin saberlo, incluso cuando mantiene hábitos saludables.

Los expertos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) han abordado este factor de riesgo durante la sesión 'Lp(a): del riesgo genético al impacto clínico', celebrada en el marco de su 67º Congreso. El encuentro ha puesto el acento en la detección precoz, el cribado familiar y los avances farmacológicos destinados a reducir esta lipoproteína.

La Lp(a) constituye un factor causal e independiente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica cuando sus concentraciones son elevadas. Además, se asocia a un mayor riesgo de estenosis valvular aórtica. Sin embargo, puede permanecer sin detectar durante años porque su determinación requiere solicitar una prueba específica.

Un riesgo que se hereda y puede pasar inadvertido

A diferencia de otros parámetros relacionados con el colesterol, los niveles de Lp(a) están determinados mayoritariamente por factores genéticos vinculados al gen LPA y apenas se ven influidos por la dieta, el ejercicio o los cambios en el estilo de vida. Por ello, una medición durante la edad adulta suele aportar información relevante sobre el riesgo asociado.

"La Lp(a) se hereda, se puede medir y conocerla permite estimar mejor el riesgo cardiovascular. Es uno de los ejemplos más claros de ese riesgo cardiovascular oculto", ha explicado la doctora Rosa Argüeso, especialista de la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo.

La especialista ha advertido de que una persona puede mantener hábitos saludables y, pese a ello, presentar concentraciones muy elevadas por motivos genéticos. Esta circunstancia ayuda a explicar parte del denominado riesgo cardiovascular residual, que persiste en algunos pacientes incluso cuando los factores de riesgo tradicionales están adecuadamente controlados.

El peligro tampoco aparece de forma repentina al superar una cifra determinada. Según los especialistas, el riesgo aumenta progresivamente conforme se elevan las concentraciones de Lp(a), por lo que debe interpretarse junto con otros factores, como el colesterol LDL elevado, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo o los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura.

Medirla al menos una vez en la vida

Las recomendaciones europeas actuales plantean considerar la determinación de Lp(a) al menos una vez en la vida en todos los adultos, y no únicamente en quienes ya padecen una enfermedad cardiovascular.

El cribado familiar adquiere especial importancia cuando se detectan concentraciones muy elevadas, debido al fuerte componente hereditario de esta lipoproteína. Identificar estos casos permite reconocer a personas cuyo riesgo podría estar infravalorado si solo se tienen en cuenta los indicadores habituales.

"El primer cambio ya se está produciendo y consiste en medir la Lp(a)", ha señalado el doctor Emilio Ortega, especialista de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital Clínic de Barcelona e investigador de IDIBAPS-CIBEROBN. Según ha explicado, esta determinación puede ayudar a identificar a pacientes cuyo riesgo cardiovascular no queda reflejado adecuadamente mediante los factores tradicionales.

Tratamientos experimentales con reducciones superiores al 80%

El desarrollo de terapias específicas constituye otro de los grandes retos. Actualmente, la única terapia aprobada específicamente para reducir la Lp(a) es la aféresis de lipoproteínas, un procedimiento complejo que requiere centros especializados.

Mientras tanto, distintas estrategias farmacológicas han conseguido reducciones superiores al 80% de los niveles de esta lipoproteína en ensayos clínicos de fase II. Entre ellas figuran los oligonucleótidos antisentido, los ARN de interferencia pequeños (siRNA) y un inhibidor oral de pequeña molécula que impide el ensamblaje de la partícula Lp(a).

La doctora Carmela Manrique, especialista del Hospital de Urduliz, en Vizcaya, ha explicado que estas líneas de investigación buscan actuar sobre los mecanismos de producción o ensamblaje de la lipoproteína para disminuir su presencia en la sangre.

Sin embargo, reducir sus niveles no garantiza por sí solo que disminuyan los infartos o los ictus. Los primeros resultados del ensayo Lp(a)-HORIZON mostraron una reducción importante de la Lp(a), pero no una disminución estadísticamente significativa del objetivo combinado de eventos cardiovasculares analizado en el conjunto de los pacientes estudiados.

"Una Lp(a) elevada identifica riesgo cardiovascular, pero lo que aún estamos aprendiendo es si modificarla, en quién y durante cuánto tiempo, puede traducirse en menos infartos y menos ictus", ha señalado Ortega. Los ensayos en marcha deberán aclarar qué pacientes pueden beneficiarse de los tratamientos y en qué condiciones.

La prevención sigue siendo fundamental

A la espera de nuevos resultados, los especialistas subrayan que conocer los niveles de Lp(a) ya tiene utilidad clínica. Cuando están elevados, resulta especialmente importante valorar el riesgo cardiovascular global y reforzar el control del colesterol LDL, la presión arterial, la diabetes y el tabaquismo.

"El hecho de que por ahora no dispongamos de un tratamiento específico no convierte su medición en inútil", ha destacado Manrique. La determinación permite identificar a pacientes de mayor riesgo, reclasificarlo y reforzar las terapias hipolipemiantes cuando sea necesario.

La conclusión de los expertos es que la Lp(a) merece un lugar más destacado en la prevención cardiovascular. Su componente hereditario y la ausencia de síntomas hacen que pueda pasar inadvertida durante años, mientras que una medición específica permite detectar ese riesgo y actuar sobre los factores modificables, incluso antes de que aparezca una enfermedad cardiovascular.