Describen por primera vez el genoma humano "promedio"

Un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha descrito por primera vez qué características presenta el genoma humano "promedio", un hallazgo que puede ayudar a interpretar mejor las pruebas genéticas y a comprender el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.

El estudio, publicado en la revista científica Genome Medicine, concluye que todas las personas portan variantes genéticas relacionadas con enfermedades, aunque esto no significa necesariamente que vayan a desarrollarlas. Los investigadores advierten de que los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta los síntomas, los antecedentes familiares y otros factores clínicos y ambientales.

Cinco millones de variantes

El análisis muestra que cada individuo presenta alrededor de cinco millones de variantes genéticas, es decir, posiciones del ADN que difieren entre unas personas y otras. De ellas, unas 10.000 alteran secuencias genéticas y pueden tener efectos positivos o negativos, aunque muchas son biológicamente neutras. Entre los ejemplos figuran la intolerancia a la lactosa y las diferencias en la respuesta a determinados medicamentos.

Además, cada persona presenta entre una y tres variantes raras que ya se han relacionado con enfermedades genéticas graves. A estas se suman unas 50 variantes raras cuya relevancia clínica todavía no está clara.

La autora principal del trabajo, Caroline Wright, profesora de la Universidad de Exeter, destaca que la variación genética es habitual y que conocerla resulta fundamental para interpretar correctamente los resultados de las pruebas.

"Por primera vez, nuestro estudio describe qué cabe esperar del genoma humano promedio, lo que puede beneficiar a médicos y pacientes de todo el mundo a la hora de comprender, interpretar y contextualizar la genómica", señala Wright.

Riesgo elevado para tres enfermedades

Los investigadores también analizaron los denominados índices de riesgo poligénico, que combinan distintos factores genéticos para estimar la probabilidad de desarrollar una enfermedad en el futuro.

Al estudiar 28 afecciones comunes, entre ellas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la esquizofrenia, el equipo descubrió que la mayoría de las personas se clasificarían como de alto riesgo genético para aproximadamente tres de estas enfermedades.

Sin embargo, este resultado no significa que vayan a padecerlas. El estudio no evaluó el estado de salud de los participantes y subraya que la predisposición genética es solo una parte del riesgo. Otros factores, como el entorno, los hábitos de vida y los antecedentes clínicos, también influyen en el desarrollo de las enfermedades. Por ello, Wright insiste en la importancia de contextualizar los resultados de las pruebas genéticas, en lugar de interpretarlos de forma aislada. Los hallazgos pueden ayudar tanto a los profesionales sanitarios que evalúan estas pruebas como a quienes diseñan programas de cribado genético.

Las nuevas mutaciones

El trabajo también identificó una media de 63 mutaciones de novo por individuo entre los participantes de dos biobancos cuyos datos incluían información genética de sus progenitores. Se trata de cambios en el ADN que no estaban presentes en ninguno de los padres.

Estas mutaciones se originaron principalmente en el esperma paterno, aunque algunas procedían de los óvulos maternos. El análisis observó que el número de mutaciones aumentaba con la edad del padre, a razón de aproximadamente 1,2 mutaciones adicionales por cada año.